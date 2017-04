Jürgen Drews schaut bei Naidoos Sky-Show vorbei

© Sky Deutschland/Mike Kraus

Noch im April wird Sky die zweite Ausgabe von "Xaviers Wunschkonzert Live" ausstrahlen. Hierfür stehen nun auch die Gäste fest - mit dabei ist unter anderem Schlagersänger Jürgen Drews. Am Ende winkt wieder ein Wohnzimmer-Konzert.

Vor wenigen Tagen stand Xavier Naidoo noch für Vox als Moderator der Echo-Verleihung auf der Bühne, jetzt steht schon sein nächstes "Wunschkonzert" beim noch jungen Pay-TV-Sender Sky 1 in den Startlöchern. Inzwischen hat Sky auch bekanntgegeben, welche vier Kollegen zusammen mit Naidoo Zuschauerwünsche live on air performen wollen. Es handelt sich dabei um die Soulsängerin Cassandra Steen, den Schlagersänger Jürgen Drews, den Popmusiker Max Mutzke und den Rockmusiker Henning Wehland, die Naidoos Einladung auf die Mannheimer Studiobühne folgen werden.

Das Konzept sieht vor, dass die Zuschauer während der Show Songs auswählen, die nur wenige Minuten später mit Band gesungen werden. Dazu bringt jeder Künstler fünf Titel aus unterschiedlichen Musikrichtungen mit in die Show, sowohl aus seinem eigenen Repertoire, als auch persönliche Lieblingssongs. Diese werden zu Beginn der Show kurz vorgestellt. Der Zuschauer kann anschließend aus diesen insgesamt 25 Vorschlägen wählen und sich seinen Musikwunsch erfüllen lassen.

Mit etwas Glück winkt am Ende sogar der Gewinn eines Wohnzimmerkonzerts mit dem persönlichen Lieblingskünstler. Sky 1 zeigt die nächste Ausgabe von "Xaviers Wunschkonzert Live" am Freitag, den 21. April um 20:15 Uhr. Das Wohnzimmerkonzert mit Xavier Naidoo bei der Gewinnerin der Premieren-Folge ist übrigens direkt nach der Liveshow um 23:05 Uhr zu sehen. Die erste Ausgabe war im Februar ausgestrahlt worden, eine weitere soll am 23. Juni folgen. Naidoo fungiert dabei an der Seite von Moderatorin Esther Sedlaczek nicht nur als Gastgeber, sondern mit seiner Firma Naidoo Entertainment auch als Produzent.

Seine Gastgeber-Rolle bei der erfolgreichen Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" hatte Xavier Naidoo nach drei Staffeln aufgegeben. Der Sender wird das Format dennoch fortsetzen und ab dem 23. Mai jeweils dienstags ausstrahlen. Als Gastgeber fingieren erstmals Sascha Vollmer und Alec Völkel von "The BossHoss".