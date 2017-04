"Nashville": Fünfte Staffel ab Juni bei Fox

© Fox

Fans des Musik-Dramas "Nashville" dürfen sich freuen: Die Emmy-nominierte Serie wird auch mit ihrer fünfte Staffel nach Deutschland kommen. Ab Juni strahlt Fox die neuen Folgen mit Hayden Panettiere und allerhand Gaststars aus.

Es gibt gleich zwei gute Nachrichten für alle "Nashville"-Anhänger: Zum einem kann man sich auf den bestätigen Deutschlandstart der fünften Staffel freuen. Fox zeigt die neuen Folgen ab Dienstag, den 6. Juni, ab 21 Uhr, los geht's mit einer Doppelfolge. Daraufhin gibt es dann wöchentlich eine der 22 neuen Episoden auf dem Bezahlsender zu sehen. Außerdem: Der neue Sender CMT, "Nashville" verließ vergangene Staffel ABC, verlängerte das Musik-Drama bereits um eine sechste Staffel, die im Frühjahr 2018 Premiere feiern soll.

In "Nashville" geht es seit jeher um den unerbittlichen Kampf im Countrymusik-Geschäft, den man vor allem aus der Sicht von Connie Britton als Rayna James und Hayden Panettiere als Juliette Barnes zu sehen bekommt. Auch in der fünften Runde haben es die Stars nicht immer leicht: Rayna und Deacon (Charles Esten) geraten mit ihrem Musiklabel in finanzielle Schwierigkeiten - zudem stellt ein hartnäckiger Stalker Rayna nach. Juliette wiederum erholt sich allmählich von den Folgen des Flugzeugabsturzes, der sie körperlich wie seelisch gezeichnet hat. Im Kirchenchor ihrer Lebensretterin Hallie (Rhiannon Giddens) findet sie eine neue künstlerische Inspirationsquelle.