"Ideat": G+J mit neuem Einrichtungsmagazin

Um sein Living-Portfolio zu stärken, bringt Gruner + Jahr (G+J) das Einrichtungsmagazin "Ideat" nach Deutschland, bislang erscheint es nur in Frankreich und China. Zwei Ausgaben sind für dieses Jahr geplant, die erste erscheint im September.

Mit den Marken "Schöner Wohnen", "Living at home", "Häuser" und "Couch" ist G+J im Living-Bereich schon relativ breit aufgestellt, nun folgt mit "Ideat" aber der nächste Titel in diesem Bereich. Wie der Verlag mitgeteilt hat, habe man eine Lizenz von "Ideat Editions" erworben. Für dieses Jahr sind noch zwei Ausgaben geplant, die erste im September und die zweite im November. Darüber hinaus soll das Magazin sechs Mal im Jahr erscheinen. Bislang gibt es "Ideat" nur in Frankreich und China.

Verantwortet wird die deutsche "Ideat"-Ausgabe künftig von Bettina Billerbeck, die auch schon Chefredakteurin von "Schöner Wohnen" ist. "Ideat" soll künftig rund 220 Seiten umfassen und in einer Druckauflage von 80.000 Exemplaren auf den Markt kommen. Der Preis beträgt acht Euro pro Heft. Matthias Frei, Publisher Living Gruner + Jahr, sagt: "Mit 'Ideat' runden wir unser bestehendes Living-Portfolio im Premium-Bereich ab und erschließen uns eine gehobene Zielgruppe. Mit seiner internationalen Ausrichtung und dem uniquen Konzept füllt 'Ideat' außerdem eine Lücke im deutschen Zeitschriftenregal."

Gegründet wurde "Ideat" 1999 von Herausgeber und Verleger Laurent Blanc in Frankreich. Der bezeichnet G+J als "idealen Partner", um das Magazin auf den deutschen Markt zu bringen. "Es ist ein sehr großes und sehr gut strukturiertes Unternehmen mit einer sehr professionellen Organisation. Doch was mich darüber hinaus am meisten überzeugt hat, sind die Motivation und die Begeisterung der beteiligten Kollegen, die Marke auf Deutschland zu übertragen. Und ich glaube, dass 'Ideat' in Deutschland ein voller Erfolg wird, weil in diesem Land zeitgenössische Möbel, Lifestyle und neue Trends schon immer sehr geschätzt wurden."