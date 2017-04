Janine Kunze macht Heimwerker-Sendung bei RTL

© RTL

Nach vielen Auftritten bei den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe testet nun RTL eine Sendung mit Janine Kunze. An Christi Himmelfahrt schickt sie faule Männer in fremde Familien, damit sie sich dort nützlich machen. Und auch Jan Köppens 2000er-Show hat einen Starttermin.