Sony: Termin für zweite Staffel von "Poldark" steht

Der romantische Held Ross "Poldark" kehrt zurück nach Deutschland. Seine zweite Staffel wird ab Ende Juni auf dem Sony Channel veröffentlicht und auch sonst scheint erst mal kein Ende in Sicht zu sein: Weitere Staffeln stehen bereits in den Startlöchern.

"Poldark" kehrt im Juni mit seiner dritten Staffel nicht nur auf BBC One zurück, sondern auch mit seiner zweiten Staffel hierzulande beim Sony Channel. Der Staffelauftakt ist genauer gesagt für den 27. Juni um 21:50 Uhr eingeplant. Von da an werden jeden Dienstag zwei der zehn neuen Folgen ausgestrahlt. Alle Episoden sind in deutscher Synchronfassung oder wahlweise im englischen Original, in HD und ohne Werbeunterbrechung zu sehen.

Zur Einstimmung stehen zusätzlich ab dem 1. Juni alle acht Episoden der ersten Staffel in den Videotheken von Vodafone und Unitymedia sowie in der TV-Mediathek Entertain zum Abruf bereit. Nach dem Finale dieser Staffel geht es so mit "Poldark" weiter: Ross (Aidan Turner) steht kurz vor seinem Prozess. George Warleggan (Jack Farthing) hat wirklich alles getan, um Ross als Revoluzzer darzustellen, weswegen ihm nun ihm der Galgen droht. Während Francis (Kyle Soller) und Elizabeth (Heida Reed) in Schockstarre verharren, versucht Demelza (Eleanor Tomlinson) alles, um ihren geliebten Ross zu retten.

Mit viel Glück wird Ross freigesprochen und versucht seine Fehde mit Francis zu beenden. Zusammen wollen sie eine neue Mine kaufen, um wieder finanziell unabhängig zu sein. Doch um diesen Weg beschreiten zu können, muss Ross einiges riskieren. Er lässt sich auf ein illegales Geschäft ein, das ihn Kopf und Kragen kosten könnte. Währenddessen stimmt Elizabeth der Hochzeit mit George zu. Wird das ihr Unglück besiegeln?

Da "Poldark" vor allem sein britisches Publikum zu überzeugen wusste und wunderbare Quoten und Reichweiten eingefahren hat, wurde auch bereits eine vierte Staffel bestätigt. Ein Ende des charismatischen Frauenschwarms ist somit erst mal nicht abzusehen.