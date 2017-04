Sat.1: "It's Showtime" löst neue Gottschalk-Show ab

© Sat.1/Benedikt Müller

Auch weiterhin bleibt Sat.1 seiner bislang erfolgreichen Strategie, am Sonntagabend auf Shows zu setzen, treu. Nach "Little Big Stars" mit Thomas Gottschalk startet der Sender mit "It's Showtime" eine neue Talentshow, die von den Carpendales präsentiert wird.

Sat.1 arbeitet weiter an Show-Nachschub für den Sonntagabend und hat jetzt einen Ausstrahlungstermin für seinen Neustart "It's Showtime! Das Battle der Besten" gefunden. Wie der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, gibt es die neue Talentshow mit Annemarie und Wayne Carpendale ab dem 14. Mai jeweils sonntags um 20:15 Uhr zu sehen. Damit steht auch fest, dass die neue Sendung "Little Big Stars" mit Thomas Gottschalk während der ersten Staffel drei Folgen umfassen wird.

Von "It's Showtime" sind dagegen sogar gleich sechs Ausgaben geplant, an deren Ende jeweils ein Sieger feststeht. Und so läuft die Sendung ab: In jeder Kategorie - also beispielsweise Artisten, Sänger, Magier oder Tänzer - treten drei Acts an. Die Jury, die aus Michelle Hunziker, Michael "Bully" Herbig und Sasha besteht, entscheidet, wer der Beste ist. Wer von ihnen das Studiopublikum am meisten beeindruckt hat, wird am Ende zum Gesamtsieger der Show ernannt.

Um für Abwechslung zu sorgen, setzt Sat.1 ganz bewusst auch auf Kandidaten außerhalb Deutschlands. "Es gibt viele Talentshow in der ganzen Welt", sagt Michelle Hunziker, die für Sat.1 in der Vergangenheit auch schon in den Jurys von "Superkids" und "Superpets" saß. "'It's Showtime' hat einen internationalen Touch, wir sehen Talente aus allen Bereichen und werden immer wieder überrascht." Die Produktion des neuen Formats übernimmt RedSeven Entertainment.