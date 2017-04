Strunz lädt Opposition zum "Duell vor dem Duell"

© Sat.1/Richard Hübner

Wie genau das offizielle TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Sat.1 hat nun aber schon einmal angekündigt, im Vorfeld auch die Opposition in einer eigenen Sendung zu Wort kommen zu lassen.

AfD, Grüne, Linke und FDP werden im Vorfeld der Bundestagswahl die Möglichkeit haben, ihre Meinungen und Ansichten bei Sat.1 in einer eigenen Sendung darzulegen. "Akte"-Moderator Claus Strunz präsentiert das "Duell vor dem Duell", in dem die Vertreter der Oppositionsparteien zu Wort kommen sollen. Strunz verspricht einen "heftigen" Duell-Doppelschlag. "Denn zwischen den Grünen und der AfD oder den Vorstellungen der FDP und denen der Linken liegen Welten." Er werde harte Fragen stellen und keine Ausreden zulassen, so Strunz.

Wie das offizielle TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz aussieht, ist derweil noch nicht bekannt. Sat.1 wollte auf Anfrage nicht bestätigen, dass Strunz auch hier für die ProSiebenSat.1-Gruppe moderiert. Das läge aber eigentlich sehr nahe, beim letzten TV-Duell schickte die Sendergruppe Stefan Raab ins Rennen, doch der ist bekanntlich längst in TV-Rente. Nach Ostern wollen ProSiebenSat.1, RTL, ARD und ZDF über die genaue Vorgehensweise beim TV-Duell informieren.

RTL forderte zuletzt öffentlich zwei TV-Duelle. "Es gibt in diesem Wahlkampf so viele Themen, und die Menschen haben Fragen mehr als genug, dass diese in einer Sendung gar nicht alle behandelt werden können", sagte RTL-Chefredakteur Michael Wulf im März gegenüber der "FAZ" (DWDL.de berichtete). Letztlich müsse da aber auch die Politik mitspielen - und die wollte zumindest in den vergangenen Jahren immer nur ein Duell.