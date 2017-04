E! spendiert Kylie Jenner eigene Reality-Serie

© Universal Networks International

Ende Juli können Fans von Kylie Jenner sie nicht nur auf Instagram, Snapchat und in "Keeping up with the Kardashians" sehen, sondern auch in ihrer neuen Reality-Serie "Life of Kylie". Die Folgen sollen exklusive Blicke in ihr Privatleben gewähren.

Das große Rampenlicht, in dem Kylie Jenner steht, scheint ihr noch nicht zu reichen: Wie E! Entertainment bekannt gibt, bekommt der amerikanische Boulevard-Star eine eigene Reality-Serie, die auf den Titel "Life of Kylie" hört. Diese startet im Pay-TV ab Montag, den 31. Juli, um 20:15 Uhr und umfasst acht 30-minütige Folgen, die exklusive Blicke in das Privatleben der Stilikone geben sollen.

So sollen die Zuschauer die 19-jährige Kylie nicht nur als Geschäftsfrau zu sehen bekommen, sondern auch intime und vertrauliche Momente erleben, die sie unter anderem mit ihrer besten Freundin Jordyn Woods teilt. Kylie Jenner sind Kameras nicht fremd, hat sie doch bereits in mehr als 180 Folgen von "Keeping up with the Kardashians" mitgewirkt.

"Dank der Unterstützung meiner Fans waren die letzten Jahre unglaublich für mich", sagt Jenner. "Deshalb möchte ich mit meiner neuen Serie meinen Fans einen persönlichen Einblick in all die aufregenden Dinge, die ich erlebe, geben."