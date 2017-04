"Wontorra"-Talk startet kurz vor dem "Doppelpass"

© Sport1/Nadine Rupp

Mit 68 will es Jörg Wontorra noch einmal wissen: Ab August wird er bekanntlich bei Sky Sport News HD talken - jetzt nannte der Sender erstmals Details zum Format, das so heißen wird wie der Moderator. Der tritt direkt gegen den "Doppelpass" an.

Dass Jörg Wontorra mit Beginn der kommenden Bundesliga-Saison beim inzwischen frei empfangbaren Sportnachrichtensender Sky Sport News HD talken wird, ist bereits seit einigen Monaten bekannt. Mit Details zur Sendung hielt sich Sky bislang allerdings zurück - auch wenn schon lange darüber spekuliert wird, dass Wontorra in direkter Konkurrenz zum Sport1-"Doppelpass", den er elf Jahre selbst moderierte, auf Sendung gehen wird.

Jetzt hat der Sender auch offiziell bestätigt, dass man bewusst dazu in Konkurrenz treten möchte. Demnach soll die neue Sendung, die auf den Namen "Wontorra - Der Fußball-Talk" hören wird, an jedem Bundesliga-Wochenende sonntags von 10:45 Uhr bis 12:30 Uhr gezeigt werden - der inzwischen 68-Jährige meldet sich damit also sogar noch eine Viertelstunde früher zu Wort als sein Kollege Thomas Helmer bei Sport1.

Das Konzept klingt unterdessen nahezu identisch: Neben dem Gastgeber wird die Sky-Runde nämlich aus vier Teilnehmern bestehen, einem festen Experten, zwei Journalisten sowie einem weiteren Gast. Darüber hinaus ist geplant. live zu den Sky-Reportern und Gesprächspartnern vor Ort zu schalten. Produziert wird "Wontorra" live und vor Publikum im neuen Sendezentrum "Sky Sport HQ", das derzeit in Unterföhring entsteht und fortan die Heimat aller Studio-Produktionen von Sky Sport sein wird.

"Der Name Wontorra steht für Fußball und beste Fernsehunterhaltung. Es lag daher nahe, mit dieser Marke im Sendungstitel zu werben", sagt Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland. Und Jörg Wontorra ergänzt: "Ich fühle mich geehrt, dass Sky sich mich auch als Namensgeber der Sendung gewünscht hat. Nach meiner Auszeit kann ich kaum abwarten, dass es endlich losgeht. Vom ersten Tag an müssen wir uns unser Publikum erarbeiten - eine Situation, die ich in meiner Karriere schon mehrfach erlebt habe. Mich dieser Herausforderung zu stellen und Sky Sport News HD im Free-TV zu etablieren, macht für mich den ganz besonderen Reiz an dieser Aufgabe aus."