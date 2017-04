ProSiebenSat.1: Studio71 verliert sein Führungs-Duo

© ProSiebenSat.1

Personelle Veränderungen an der Spitze von Studio71: Die Gründer Sebastian Weil und Ronald Horstman übergeben die Geschäfte an Sebastian Romanus und Johann Griebl. Zudem soll die internationale Organisation neu ausgerichtet werden.

Studio71, das Multichannel-Netzwerk von ProSiebenSat.1, bekommt eine neue Führung: Sebastian Romanus und Johann Griebl folgen auf Sebastian Weil und Ronald Horstman, die das Unternehmen nach vier Jahren zum 30. Juni auf eigenen Wunsch verlassen. Romanus kommt von Maker Studios und leitete dort bislang das Deutschlandgeschäft. Von 2005 bis 2007 war er bereits beim ProSiebenSat.1-Vermarkter SevenOne Media tätig. Johann Griebl ist seit der Gründung von Studio71 als Co-Founder mit an Bord und verantwortete bislang als Senior Vice President den Artist & Content-Bereich.

"Als wir 2013 mit Studio71 an den Start gingen, hatten wir keine Vorstellung davon, wie groß diese Company einmal werden würde", sagt Sebastian Weil. "Umso dankbarer sind wir ProSiebenSat.1 und dem großartigen Studio71 Team, dass wir gemeinsam so etwas aufbauen konnten. Dem neuen Management Team wünschen wir alles Gute und freuen uns darauf, die weitere Entwicklung von Studio71 zu verfolgen." Beide denken aktuell "intensiv über neue unternehmerische Ideen nach", wie Ronald Horstman bei "Gründerszene" betonte. "Das wird sicher etwas im Digitalbereich sein, mehr können wir aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen."

Ihr Abgang ist indes nicht die einzige Veränderung bei Studio71: Oliver Strutynski, der bereits seit August vergangenen Jahres die globale Finanzorganisation leitet, wird nun ebenfalls in die Geschäftsführung berufen. Er soll künftig auch den Aufbau der neuen Landesgesellschaften in Italien und Frankreich koordinieren. Gleichzeitig will ProSiebenSat.1 die internationale Organisation von Studio71 neu ausrichten und beruft daher Reza Izad, bislang vor allem für das US-Geschäft zuständig, zum Global CEO Studio71, der an Digitalvorstand Christof Wahl berichtet.

"Sebastian Weil und Ronald Horstman haben mit der Gründung und dem Aufbau von Studio71 aus dem Nichts mit ausgeprägtem unternehmerischem Talent eines der größten und erfolgreichsten Online-Video-Unternehmen weltweit geschaffen", würdigt Wahl. "Ich bedaure den Weggang der beiden sehr und danke ihnen für die großartige Arbeit in den vergangenen vier Jahren. Gleichzeitig freue ich mir sehr, dass Reza Izad als erfahrener Gründer und Manager nun die globale Rolle als CEO von Studio71 übernimmt. Er wird gemeinsam mit unseren neuen Geschäftsführern Sebastian Romanus und Johann Griebl die internationale Expansion weiter vorantreiben."