ZDFneo kann sich für "Parfum"-Serie begeistern

"Das Parfum" wird zur Serie: Im Juli werden in Deutschland und Frankreich die Dreharbeiten für eine sechsteilige Miniserie beginnen. Produzent Oliver Berben ließ sich für die Crime-Story von Patrick Süskinds Roman inspirieren.

Bereits seit einigen Jahren trägt man bei Constantin die Idee einer Serien-Adaption von Patrick Süskinds Kult-Roman "Das Parfum" mit sich herum. Jetzt wurde mit ZDFneo ein Abnehmer gefunden, der die Serie ins Programm nehmen wird. Unter der Regie von Emmy-Gewinner Philipp Kadelbach und nach den Drehbüchern von Eva Kranenburg wird der Sender zusammen mit Constantin Television und Moovie die sechsteilige Serie "Die Geschichte eines Parfums" (Arbeitstitel) realisieren. Zur Besetzung vor der Kamera gibt es bislang noch keine Informationen.

Die Dreharbeiten sollen allerdings schon im Juli in Deutschland und Frankreich stattfinden, Produzenten sind Oliver Berben und Sarah Kirkegaard. Die Geschichte handelt von einer brutalen Mordserie in einer niederrheinischen Kleinstadt, die in die Vergangenheit von fünf Internatsschülern führt, die auf der Suche nach Macht und Liebe mit dem Geheimnis menschlichen Dufts experimentierten. Wann die Serie ausgestrahlt werden soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Bereits 2006 hatte Constantin Film einen "Parfum"-Film unter der Regie von Tom Tyker produziert.