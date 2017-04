Vox zeigt Musikdokus am "Sing meinen Song"-Abend

© Vox/ME/Ulrich Schmitz

Die nach schwachen Quoten aus dem Programm genommenen Musikdokus "Meylensteine" und "Sing meinen Song" finden im Mai ihren Weg zurück auf die Bildschirme. Wie erwartet laufen sie dann im Umfeld von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert".

Weil "Meylensteine" und "One Night Song" am Dienstag bei Vox nur auf 3,4 und 2,5 Prozent Marktanteil gekommen waren, kündigte der Sender bereits am Mittwoch an, beide Formate vorerst aus dem Programm zu nehmen. Dienstags läuft im Anschluss an "The Story of my Life" künftig "Goodbye Deutschland". Nun hat Vox bereits neue Ausstrahlungstermine für die beiden kurzfristig aus dem Programm genommenen Sendungen angekündigt.

Wie erwartet schiebt der Sender sie nun auf den "Sing meinen Song"-Tag. Am 23. Mai startet die neue Staffel der Musikshow und im Anschluss an die Sendungen werden wie gewohnt Dokus über die einzelnen Protagonisten zu sehen sein. Ab 23 Uhr folgen dann die restlichen Folgen "Meylensteine", "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" geht ab Mitternacht auf Sendung.

Die Sendeplätze sind also nicht mehr ganz so prominent wie noch in dieser Woche, aber durchaus sinnvoll. Durch das Musik-Line-Up im Vorfeld sollten es die beiden Formate deutlich einfacher haben als im Anschluss an das Talkformat "The Story of my Life". Im Umfeld von "Sing meinen Song" erzielten "Meylensteine" und "One Night Song" in den vergangenen Jahren zudem schon sehr gute Quoten.