Neue "Ponyhof"-Staffel mit einigen Änderungen

TNT Comedy dreht bei der dritten "Ponyhof"-Staffel an einigen Stellschrauben. So wird das Publikum in der von Jeannine Michaelsen und Annie Hoffmann präsentierten Show wieder abgeschafft. Was sonst noch neu ist...

2015 ist "Ponyhof" die erste Studio-Produktion von TNT Comedy gewesen, allerdings hieß der Sender damals noch TNT Glitz. Zwei Staffeln und jeweils eine Nominierung für Grimme- und Fernsehpreis später dreht das Team rund um Jeannine Michaelsen und Annie Hoffmann nun schon die dritte Staffel. Und erneut wird sich einiges ändern: So gibt es in den neuen Folgen, die ab September zu sehen sein sollen, kein Publikum mehr. Während der ersten Staffel bestand das Publikum nur aus einem Zuschauer namens Heinz, in der zweiten Staffel gab es ein größeres Studiopublikum. Nun also wieder der Schritt zurück - selbst Heinz ist nicht mehr mit dabei.

Sender und die Produktionsfirma Endemol Shine Germany begründen den Wegfall des Publikums damit, dass "Ponyhof" eine kleine, aber feine Sendung bei einem kleinen Sender sei. Da sei es passender, auf ein Publikum zu verzichten. Man wolle eine intimere Stimmung schaffen. Hinzu kommen Vorteile bei der Produktion, Moderationen und Gespräche können nun einfacher das ein oder andere Mal wiederholt werden

Sechs Folgen werden derzeit in Köln gedreht, wie gehabt werden die beiden Moderatorinnen Michaelsen und Hoffmann verschiedene Gäste in der Sendung begrüßen und Spiele spielen, aber auch in Einspielern zu sehen sein. Neu ebenfalls: In der dritten Staffel will man verstärkt Sketche zeigen. An diesen nehmen auch andere bekannte Gesichter teil. Als Gäste bestätigt TNT Comedy gegenüber DWDL.de unter anderem Daniel Wirtz, Jan Köppen, MC Fitti und Ronja von Rönne.

Anders als zuvor haben alle sechs Folgen ein bestimmtes Oberthema, unter das sie gestellt werden. So geht es einmal um Gänsehaut, ein anderes Mal um Leidenschaft oder Ehrlichkeit. Wieder mit dabei ist aber auf jeden Fall wieder Jörg Draeger, der die Gäste anmoderiert.