Sky verpflichtet Sport1-Kommentator Hansi Küpper

Als Experte und Kommentator von Fußballspielen tritt Hansi Küpper derzeit für Sport1 auf. Ab der neuen Spielzeit hat Küpper seine Heimat allerdings im Bezahlfernsehen. Gemeinsam mit einer weiteren von Sport1 bekannten Stimme heuert er bei Sky an.

Sky verstärkt seine Mannschaft für die kommende Fußballsaison und kann dabei einen überraschenden Wechsel verkünden: Hansi Küpper, derzeit noch für Sport1 hinter dem Kommentatoren-Mikro, wird ab der nächsten Spielzeit für Sky arbeiten. Beim Bezahlsender soll Küpper künftig bei nationalen wie internationalen Wettbewerben zum Einsatz kommen und dabei sowohl Einzelspiele, als auch im Rahmen der Konferenzschaltung Fußballspiele kommentieren.

Küpper arbeitete bereits für den Sky-Vorgänger Premiere und war im Jahr 2000 bei der ersten Bundesliga-Konferenz mit an Bord. Mit den Bundesliga-Rechten verließ er den Sender in Richtung Arena und arbeite anschließend auch für Liga total!. Bevor er bei Sport1 anheuerte, kommentierte er bei Sat.1 die Champions League. Bei Sky Sport wird Küpper in der neuen Saison auf ein weiteres Gesicht treffen, das Zuschauer bereits von Sat.1 und Sport1 kennen: Auch Jörg Dahlmann wird nämlich fortan bei Sky Sport kommentieren, wie der Bezahlsender am Freitag ankündigte. Während Küpper bei der Premiere der Bundesliga-Konferenz mit dabei war, arbeitete Dahlmann bereits 1991 beim Startschuss der regelmäßigen Live-Übertragungen der Bundesliga für Premiere. Dahlmann war damals Field-Reporter und kommentierte später im Wechsel mit Reinhold Beckmann und Ernst Huberty die wöchentlichen Topspiele.

"Mit Hansi Küpper und Jörg Dahlmann konnten wir zwei der erfahrensten, kompetentesten und leidenschaftlichsten Kommentatoren Deutschlands verpflichten, die die Bundesliga und den Spitzenfußball seit langer Zeit intensiv begleiten", freut sich Sky-Sportchef Burkhard Weber, die Neuzugänge verkünden zu dürfen. "Unsere Kunden dürfen sich auf zwei markante Stimmen mit hohem Wiedererkennungswert freuen, die den Fußball als das verstehen, was er vor allem sein sollte: die beste Form der Unterhaltung."

"Sky hat ein überragendes Fußballangebot. Die Spiele aller wichtigen Wettbewerbe im Stadion oder in der Konferenz begleiten zu können, ist für mich als Kommentator und als Fan ein absoluter Traum", meint Hansi Küpper zu seinen künftigen Aufgaben. "Sky hat einfach alle großen Spiele. Besonders liebe ich die Konferenz, die ich bereits aus meiner früheren Zeit bei Sky sehr gut kenne", heißt es seitens Jörg Dahlmann. "In puncto Unterhaltung gibt es nichts Besseres. Ich freue mich auf die Rückkehr an meine alte Wirkungsstätte."