ARTE setzt BBC-Serie "Peaky Blinders" im Juni fort

Während die ersten beiden Staffeln von "Peaky Blinders" noch jeweils im März zu sehen waren, ließ die dritte Staffel etwas länger auf sich warten. Aber auch hier hat ARTE nun einen Starttermin gefunden: Ab Juni gibt's Neues von den "Gangs of Birmingham".

Etwas später als in der Vergangenheit wird der deutsch-französische Kultursender ARTE die britische Serie "Peaky Blinders" fortsetzen. Wurden die ersten beiden Staffeln noch jeweils im März begonnen, ließ die Fortsetzung bislang auf sich warten. Auch für die dritte Staffel der BBC-Produktion, die hierzulande den Zusatz "Gangs of Birmingham" trägt, hat ARTE jetzt aber einen Platz im Programm gefunden: Los geht es am 8. Juni.

"Peaky Blinders – Gangs of Birmingham" wird dann wie gewohnt zur besten Sendezeit gesendet. ARTE hat es auch bei der britischen Serie erneut eilig und sendet die dritte Staffel sofort mit jeweils drei Folgen am Stück. Da ohnehin nur sechs neue Folgen vorliegen, wird also schon eine Woche nach dem Auftakt der neuen Folgen das Staffelfinale gesendet.

Nachschub ist allerdings bereits sicher, wird aber noch länger auf sich warten lassen. Die Produktion der vierten Staffel von "Peaky Blinders" hat nämlich erst zu Beginn des Jahres begonnen und es ist noch nicht klar, ob die neuen Folgen tatsächlich noch in diesem Jahr im Heimatland der Serie zu sehen sein werden. BBC Two hält so oder so aber große Stücke auf seine Serie und hat zeitgleich mit der vierten auch bereits eine fünfte Staffel beauftragt. Geplant sind jeweils wieder sechs Folgen.