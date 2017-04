RTL Nitro benennt Team für erneuten Rekordversuch

© RTL Nitro / Tim Upietz, Gruppe C

Auch in diesem Jahr will es RTL Nitro wieder wissen: Erneut möchte der Sender beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring einen TV-Weltrekord aufstellen. Inzwischen steht auch die Mannschaft fest, auf die man Ende Mai setzen wird.

24 Stunden sind nicht genug: Um in diesem Jahr erneut einen TV-Weltrekord aufstellen zu können, wird RTL Nitro am Christi-Himmelfahrt-Wochenende sogar über 26 Stunden von der 45. Auflage des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring berichten und damit 30 Minuten länger als im Vorjahr. Der Sender startet seine Übertragung am Samstag, den 25. Mai um 15:00 Uhr und will erst am Sonntag um 17:20 Uhr mit der Berichterstattung aufhören.

"Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr fühlen wir uns verpflichtet, das ADAC Zurich 24h-Rennen wieder zu einem großen TV-Ereignis für Motorsportfans werden zu lassen. Dabei wollen wir noch einen drauf setzen und werden unseren eigenen Rekord von 25 Stunden und 50 Minuten live brechen, indem wir noch einmal 30 Minuten länger berichten", so Senderchef Oliver Schablitzki.

Inzwischen hat RTL Nitro auch das Team bekanntgegeben: Wie schon vor einem Jahr wird erneut Alex Hofmann durch die Live-Übertragung führen. Der ehemalige MotoGP-Profi, der schon selbst als Fahrer am 24-Stunden-Rennen teilgenommen hat, arbeit erneut mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten und aktuellen DTM-Starter Timo Glock zusammen, der wieder als Experte im Einsatz sein sein.

Als Kommentatoren fungieren wieder Peter Reichert, Roland Hofmann und Dirk Adorf, als Reporter sind Jean-Pierre Kraener, Felix Görner, Eva Scheer, Dirk Adorf und erstmals auch Laura Wontorra mit dabei. Insgesamt werden rund 90 Mitarbeiter im Drei-Schichtbetrieb vor Ort ausschließlich für RTL Nitro und die Formel-1-Schalten am Samstag und Sonntag im Einsatz sein, darunter alleine drei Regisseure. TV-Produktion und Vermarktung der Veranstaltung wird wie bereits in den letzten Jahren von der Wige Media AG umgesetzt.