RTL II nimmt sich nächsten sozialen Brennpunkt vor

© RTL II

Im vergangenen Jahr zeigte RTL II bereits an zwei Abenden die Langzeit-Sozialdoku "Hartz und herzlich" über die Bewohner der Eisenbahnsiedlung von Duisburg. Nun hat man sich die "Benz-Baracken" in Mannheim vorgenommen.

Wohl nicht zuletzt inspiriert vom Erfolg der Vox-Doku "Asternweg" traute sich auch RTL II im vergangenen Jahr an eine Langzeit-Dokumentation über einen sozialen Brennpunkt heran. "Hartz und herzlich - Die Eisenbahnsiedlung von Duisburg" lief im Februar 2016 am Samstagabend und erzielte dort zumindest ordentliche Quoten. Auch die Wiederholung im Sommer funktionierte gut. Angesichts dessen widmet man sich nun dem nächsten sozialen Brennpunkt.

Ab dem 23. Mai zeigt RTL II drei Folgen "Hartz und herzlich - Die Benz-Baracken von Mannheim". Statt am Samstag- sind die neuen Folgen nun also am Dienstagabend um 20:15 Uhr zu sehen. Vier Monate waren mehrere Kamerateams von UFA Show & Factual in Mannheim im Ortsteil Waldhof unterwegs und haben die Bewohner der Siedlung in direkter Nähe zu den Werken von Mercedes Benz mit der Kamera vom Spätsommer bis kurz vor Weihnachten begleitet. Arbeitslosigkeit und eine hohe Kriminalitätsrate seien die bestimmenden Themen in den dreigeschossigen Häuserblöcken.

Die Macher versprechen eine "glaubwürdige und authentische" Doku, die auf dramaturgische Zuspitzung verzichte. "Es gibt viele beklemmende Momente, aber auch immer wieder Herzlichkeit mit einer großen Portion Humor." Die letzte Doku über die Eisenbahnsiedlung von Duisburg hatte einige Diskussionen ausgelöst, so gab es etwa Kritik einer Interessengemeinschaft von Bewohnern der Eisenbahnsiedlung, die das Viertel falsch dargestellt fanden. Docutainment-Chef Stefan Albrecht reagierte im Blog von RTL II auf die Kritik.