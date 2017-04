Fernseh-Stars fordern zum "Wählen gehen!" auf

© DAFF

Die Deutsche Akademie für Fernsehen hat die Initiative "Wählen Gehen!" ins Leben gerufen. In kurzen Spots fordern unter anderem Schauspieler dazu auf, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Mitmachen können auch Nichtprominente.

Am 14. Mai steht die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an, im September wird schließlich ein neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld hat die Deutsche Akademie für Fernsehen nun auf Anfregung von Schauspieler Walter Sittler und Akademiepräsident Gerhard Schmidt die "Initiative Wählen Gehen!" ins Leben gerufen. Prominente und Nicht-Promienten fordern darin überparteilich in kurzen Spots dazu auf, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Verbreitet werden die Clips über soziale Netzwerke.

Mit dabei sind unter anderem die Schauspieler Dietmar Bär, Mariele Millowitsch, Uwe Lyko, Oliver Korittke, Leonard Lansink und Annette Frier. Die ersten Clips finden sich bereits auf der Facebook-Seite der Initiative. Gerhard Schmidt: "Wir stellen die Spots allen Interessierten zur Verfügung und hoffen auf virale Verbreitung in den Social Media. Vielleicht animieren wir damit auch weitere Menschen einen eigenen Spot zu produzieren und uns zu mailen." Eingereicht werden können die Spots unter waehlen-gehen@daff.koeln. Walter Sittler erklärt: "Wir Fernsehschaffende sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und setzen unsere Popularität ein, um möglichst viele Wahlberechtigte zu motivieren zur Wahlurne zu gehen oder die Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen."