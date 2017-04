kabel eins setzt ab Ende Mai wieder auf Peter Giesel

© kabel eins / Stefan Hobmaier

Ab Ende Mai gibt es im Programm von kabel eins neue Folgen von "Achtung Abzocke" mit Peter Giesel zu sehen. Am Vorabend hatte der Reporter zuletzt mit seinem Magazin "Sicher ist sicher" hingegen kein Quoten-Glück.

Mit seinem Magazin "Sicher ist sicher" musste Peter Giesel gerade erst seinen Platz im Vorabend-Programm von kabel eins räumen (DWDL.de berichtete), doch dafür wird der Reporter demnächst wieder in der Primetime auf Sendung gehen. Für den 30. Mai hat der Sender jetzt jedenfalls den Start der neuen Staffel von "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" in Aussicht gestellt. Das von Endemol Shine produzierte Format läuft wie schon vor einem Jahr erneut jeweils dienstags um 20:15 Uhr.

Zusammen mit seinem Team reist Peter Giesel für die Sendung wieder um die Welt und schlüpft etwa an Touristen-Hotspots selbst in die Rolle der Urlauber, um Nepp und Gaunereien mit versteckter Kamera aufzudecken. Anschließend werden die Täter mit dem Material konfrontiert. Zum Auftakt der neuen Staffel zieht es den Reporter in die griechische Hauptstadt Athen und nach Kreta. Außerdem hat er sich Mallorca vorgenommen, wo er ebenfalls nach unangeahnten Kostenfallen Ausschau hält.

Für kabel eins entwickelte sich "Achtung Abzocke" im vorigen Jahr zu einem schönen Erfolg. Während die erste Staffel nur mäßige Quoten verzeichnete, steigerte sich das Format mit der zweiten Staffel auf bis zu 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - kein Wunder also, dass man bei kabel eins frohen Mutes ist.