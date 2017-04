kabel eins hat genug von neuen Vorabend-Formaten

© kabel eins

Wegen anhaltend schlechter Quoten trennt sich kabel eins bereits nach Ostern von seinen erst im März gestarteten Vorabend-Formaten "Schätze unterm Hammer" und "Sicher ist sicher". Frische Alternativen hat der Sender vorerst jedoch nicht parat.

Als "revolutionären Schritt" bezeichnete kabel-eins-Chef Marc Rasmus erst vor wenigen Wochen im DWDL.de-Interview die Entscheidung, gleich zwei neue Formate am Vorabend an den Start zu bringen. Nach fast einem Monat ist in Unterföhring jedoch reichlich Ernüchterung eingetreten, denn sowohl das Auktions-Format "Schätze unterm Hammer" als auch das Magazin "Sicher ist sicher" fanden bislang nicht ihr Publikum.

Nur rund dreieinhalb Prozent Marktanteil verzeichneten die bislang ausgestrahlten Folgen von "Schätze unterm Hammer", das Magazin mit Peter Giesel brachte es anschließend sogar auf weniger als drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Angesichts der anhaltenden Quotenschwäche hat sich kabel eins jetzt dazu entschlossen, beide Formate wieder aus dem Programm zu nehmen. Das bestätigte eine Sendersprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de.

Nach Ostern - also vom kommenden Dienstag an - setzt kabel eins wieder auf jede Formate, die zuvor ausgestrahlt wurden. Will heißen: Im Anschluss an "Abenteuer Leben täglich" gibt es um 17:55 Uhr erneut "Mein Lokal, Dein Lokal" zu sehen, eine Stunde später folgt "Achtung Kontrolle". Von beiden Formaten, die zuletzt bereits unter deutlich rückläufigen Quoten zu leiden hatten, laufen allerdings lediglich Wiederholungen. Die Suche nach frischem Wind für die Problemzone am Vorabend geht daher weiter.

Wer "Schätze unterm Hammer" auch weiterhin sehen möchte, kann dies übrigens am Sonntag tun: Dort werden Erstausstrahlungen des Formats weiterhin im Nachmittagsprogramm zu sehen sein.