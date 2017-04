RTL kramt "Doc meets Dorf" aus dem Archiv hervor

© RTL / Gordon Mühle

Zum Start in den Juni setzt RTL am Donnerstagabend wieder auf den "Lehrer". Die Wiederholungen laufen zusammen mit "Doc meets Dorf" - knapp vier Jahre nach der Ausstrahlung holt der Sender die kurzlebige Serie noch einmal aus dem Archiv.

Vor knapp vier Jahren versuchte sich RTL mit "Doc meets Dorf" an einer Serie, bei der man sich offensichtlich ein Stück weit am einstigen Zuschauer- wie Kritiker-Liebling "Doctor's Diary" orientierte. Und auch wenn die Quoten - gemessen an heutigen RTL-Maßstäben - mit im Schnitt 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gar nicht so übel waren, kam die Produktions damals nicht über eine Staffel hinaus.

Diese wird demnächst noch einmal den Weg ins Programm schaffen: Ab dem 1. Juni plant RTL die Wiederholung von "Doc meets Dorf" am späten Abend. Der Sender will donnerstags ab 22:15 Uhr jeweils zwei Folgen ausstrahlen. Im Mittelpunkt der Serie steht die Chirurgin Dr. Fritzi Frühling (Inez Bjørg David), die einen alten Bauernhof in Kanada erbt - einem Kaff irgendwo in Brandenburg. Für die Dorfbewohner kommt die temperamentvolle Ärztin, die eigentlich nur kurz vorbeischauen will, wie gerufen.

RTL zeigt die acht Folgen im Anschluss an seine aktuelle Erfolgsserie "Der Lehrer", die ab 20:15 Uhr ebenfalls mit Doppelfolgen wiederholt wird. Los geht es mit Episoden aus dem Jahr 2013, die die Actionserie "Alarm für Cobra 11" ablösen sollen.