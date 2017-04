Sky und HBO wollen gemeinsam Serien produzieren

© Sky

Bei der Suche nach Dramaserien schließen sich Sky und HBO ab sofort zusammen. Jährlich wollen die Häuser in Zukunft mindestens zwei Produktionen pro Jahr realisieren - das erste Projekt ist schon für 2018 geplant.

Schon seit einigen Jahren feiert sich Sky als "Home of HBO". Jetzt wollen die Unternehmen verstärkt gemeinsame Sache machen: Wie am Donnerstag bekannt wurde, haben sich beide Pay-TV-Anbieter auf eine Parnerschaft verständigt, die es sich zum Ziel gemacht hat, hochwertige Programminhalte zu produzieren. Dabei geht es vor allem um "Topserien, die sich durch fesselnde Geschichten, einen beeindruckenden Cast und die Ausrichtung auf den internationalen Markt auszeichnen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.



Ziel sei es, innerhalb der nächsten beiden Jahre einen konstanten Produktionsoutput zu erreichen und mindestens zwei Dramaserien pro Jahr in Auftrag zu geben. Die Ausstrahlung des ersten gemeinsamen Projekt soll bereits 2018 erfolgen. "Diese Partnerschaft vertieft unsere Beziehung, stärkt unsere führende Position im Bereich Content, bietet außergewöhnliche Möglichkeiten für Independent-Produzenten und gewährleistet unseren Kunden noch mehr aufregendes Storytelling", sagte Sky-CEO Jeremy Darroch (Foto).

Und auch Richard Plepler, Chairman und CEO von HBO, äußerte sich zufrieden: "Sky ist seit Langem ein fantastischer Partner und mit dieser neuen Vereinbarung vertiefen wir die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden großartigen Unternehmen, die eine lange Tradition in der Schaffung hochwertiger Programme für ihre Kunden haben. Gemeinsam repräsentieren wir das Beste im Fernsehen und gemeinsam werden wir die Messlatte für qualitativ hochwertige Pay-TV-Programme weiter erhöhen."

Nach Angaben von Sky und HBO sollen "erfahrene Experten beider Unternehmen" für die Auswahl der Projekte verantwortlich sein. Dabei sei man "offen für alle Vorschläge der kreativen Fernsehschaffenden in den USA und Europa, die zu den programmlichen Strategien von HBO Nordamerika und der Marke Sky Atlantic in Europa passen", hieß es.

Fast fünf Millionen Abonnenten in Deutschland

Unterdessen läuft das Geschäft für Sky weiter gut - das größte Wachstum verbucht das Unternehmen in Deutschland und Österreich, wo die Marke von fünf Millionen Abonnenten inzwischen in greifbare Nähe gerückt ist. Aus den jetzt vorgelegten Geschäftszahlen für das erste Quartal 2017 geht hervor, dass Sky hierzulande 4,9 Millionen Kunden zählt und damit 363.000 mehr als noch vor einem Jahr. In diesem Zusammenhang machte Sky zugleich deutlich, die Verträge mit seinen Partnern A+E Networks und NBCUniversal verlängert zu haben. Auch mit Discovery hatte man zu Jahresbeginn eine Einigung erzielt, auch wenn hinsichtlich der Verbreitung von Eurosport noch offene Fragen bestehen.