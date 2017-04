Julian Geist verlässt ProSiebenSat.1 nach 22 Jahren

© ProSiebenSat.1

Nach mehr als 20 Jahren bei ProSiebenSat.1 sucht Julian Geist neue Herausforderungen: Der langjährige Konzernsprecher will zu anderen beruflichen Ufern aufbrechen und sieht jetzt den "richtigen Zeitpunkt für eine Neuausrichtung".

Dieser Abschied kommt einigermaßen überraschend: Nach mehr als 20 Jahren bei ProSiebenSat.1 wird Julian Geist das Unternehmen verlassen. Er geht bereits zum 30. April, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen, wie es heißt. Darauf hätten sich das Unternehmen und der 49-Jährige geeinigt - und zwar "im besten Einvernehmen". Bis auf Weiteres sollen Geists Aufgaben zusätzlich von Ralf Peter Gierig übernommen werden, dessen Berufbezeichnung auf den Namen Deputy Group CFO, Executive Vice President Group Finance and Investor Relations hört.

"Julian Geist hat im Konzern viel erreicht und viel bewegt", sagt der ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzende Thomas Ebeling. "Mit ihm geht ein langjähriger Wegbegleiter des Unternehmens. Nach so langer Zeit respektiere ich den Wunsch nach Veränderung und wünsche Julian Geist für die Zukunft alles erdenklich Gute." Geist selbst sagt: "ProSiebenSat.1 ist eine großartige Company. Ich habe meine gesamte Karriere bei diesem Unternehmen verbracht, durfte den Aufstieg in den DAX begleiten und habe insbesondere mit dem CEO Thomas Ebeling eng und konstruktiv zusammengearbeitet. Ihm gilt mein besonderer Dank. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Neuorientierung. Natürlich möchte ich mich nach so langer Zeit auch bei allen Kolleginnen und Kollegen in meinem Team bedanken. Sie waren immer eine feste Bank für mich."

Seit 1995 hat Julian Geist bei ProSiebenSat.1 in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Er war acht Jahre Konzernsprecher und seit 2013 als Executive Vice President Public Affairs auch für die politische Kommunikation des Unternehmens verantwortlich. Wohin es ihn nach seinem Abschied ziehen wird, ist noch nicht bekannt.