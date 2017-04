Bollywood-Sender bekommt polnische Schwester

© Zee.One

Über 200.000 Programmstunden Bollywood-Content hat das indische Unternehmen ZEE Entertainment in seinem Portfolio und will diese Inhalte in immer mehr Ländern selbst verwerten. Seit Juli 2016 gibt's Zee.One in Deutschland, bald folgt Polen.

Die Bäume wachsen für den Bollywood-Sender Zee.One hierzulande nicht in den Himmel - so viel kann man gut acht Monate nach dem Start festhalten. Die Marktanteile des Senders lagen auch im März mit 0,1 Prozent bei Jung und Alt noch im kaum messbaren Bereich. Doch entmutigen lassen will man sich davon beim indischen Unternehmen ZEE Entertainment offensichtlich nicht und nimmt nun das nächste Land in Angriff: Zee.One bekommt in Kürze eine polnische Schwester, wie man nun angekündigt hat.

Es handelt sich um eine speziell auf Polen angepasste Version von Zee.One, die natürlich vor allem auf Bollywood-Filme und Entertainment-Inhalte baut, die von der indischen Kultur inspiriert seien. "In den letzten Jahren haben wir uns darauf konzentriert, international zu expandieren. Mit einem breiten Angebot an Sendern, Online-Plattformen und Filmproduktionoen erreichen wir nun mehr als eine Milliarde Menschen auf fünf Kontinenten. Nach dem erfolgreichen Start von Zee.One in Deutschland wollen wir unsere Präsenz in Zentraleuropa weiter stärken. Polen ist der Markt mit dem größten Potential in dieser Region", erklärt Amit Goenka, die das internationale Geschäft von ZEE Entertainment leitet. Die Geschäfte in Polen wird Pawel Kolasa als Country Manager verantworten. Der Sender soll im Lauf des Jahres an den Start gehen.