Constantins "Shadowhunters" geht in dritte Staffel

Die von Constantin Film produzierte Serie "Shadowhunters" erhält eine dritte Staffel, das hat der US-Sender Freeform nun bestätigt. Die Verlängerung erfolgt noch vor dem Ende der zweiten Staffel, im Juni geht es mit neuen Folgen weiter.

Derzeit sind keine neuen Folgen von "Shadowhunters" beim US-Sender Freeform, einer Tochter von ABC, zu sehen. Zehn Folgen der zweiten Staffel sind bereits gezeigt worden, weitere zehn folgen ab dem 5. Juni. Und die Fans des Formats können sich freuen, denn der Sender hat mittlerweile bestätigt, dass die Serie eine dritte Staffel erhalten wird. Diese wird ebenfalls 20 Folgen umfassen und im kommenden Jahr zu sehen sein.

In Deutschland ist die Serie bei Netflix zu sehen, wöchentlich gibt es hier immer eine neue Folge im Anschluss an die US-Ausstrahlung. In der Serie geht es um die 18-jährige Clary, die als Schattenjägerin das Böse bekämpft. "Shadowhunters" basiert auf der Buchreihe "Chroniken der Unterwelt" von Cassandra Clare. Gedreht wird die Serie übrigens in Kanada, weil es dort für Constantin Film zahlreiche finanzielle Anreize gibt. "Die Möglichkeiten dort, auch die Kombination der Incentive-Modelle, sind sehr attraktiv und sehr nachhaltig, wenn es um Planungssicherheit geht", sagte Constantin-Film-Produzent Oliver Berben jüngst gegenüber DWDL.de.