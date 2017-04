Bause stellt neue Bauern an Pfingstmontag vor

© RTL / Markus Nass

Bevor im Herbst die mittlerweile 13. Staffel von "Bauer sucht Frau" bei RTL zu sehen sein wird, stellt Inka Bause im Juni erst einmal die neuen Kandidaten vor. An Pfingsmontag zeigt RTL die Vorstellungsrunde, kurz davor kehren auch bei Vox altbekannte Formate zurück.

Mit im Schnitt rund 4,84 Millionen Zuschauern und 16,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist die vergangene Staffel von "Bauer sucht Frau" für RTL ein Erfolg gewesen, auch wenn es im Jahr davor noch mit durchschnittlich etwa sechs Millionen Zuschauern und 18,7 Prozent Marktanteil deutlich besser lief. Aber natürlich geht die Kuppelshow auch in diesem Jahr weiter, im Herbst steht die mittlerweile 13. Staffel an. Bevor es soweit ist, stellt Inka Bause an Pfingsmontag, dem 5. Juni, erst einmal die Bauern des neuen Durchlaufs vor. Die Vorstellungsrunde ist wie gehabt am Vorabend zu sehen.

Am Wochenende davor kehren zudem bei Vox zwei altbekannte Formate zurück auf die Bildschirme. So startet am Samstag, den 3. Juni, "Tierbabys - süß und wild" in die vierte Staffel. Wie immer zeigt Vox die neuen Folgen der Dokusoaps samstag ab 19:10 Uhr. Einen Tag später, am 4. Juni, kehrt auch "Biete Rostlaube, Suche Traumauto" mit neuen Folgen zurück. Auch hier setzt Vox auf dem bewährten Sendeplatz am Sonntag ab 18:15 Uhr.