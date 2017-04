RTLplus startet Kampagne zum Muttertag

© RTLplus

In wenigen Tagen startet das noch recht junge RTLplus eine Kampagne, um noch einmal im großen Stile auf sich aufmerksam zu machen. Anlass ist der anstehende Muttertag am 14. Mai: Zuschauer können dabei eine Kreuzfahrt gewinnen.

Am 14. Mai stehen am Muttertag mal wieder alle Mütter der Republik im Fokus der Aufmerksamkeit. Bei der Mediengruppe RTL will man das nutzen und startete eine Kampagne für den kleinen Sender RTLplus. Zwischen dem 1. und 14. Mai wird beim Sender regelmäßig ein Glückskennwort eingeblendet, das die Zuschauer auf der Webseite von RTLplus eingeben können. Unter allen Teilnehmern werden dann insgesamt zehn MSC-Kreuzfahrten für jeweils zwei Personen verlost.

Um möglichst viel Aufmerksamkeit für den jungen Sender zu erhalten, wird die Aktion auch auf den anderen Sendern der TV-Gruppe beworben. So gibt es unter anderem Trailer im Umfeld von "Let’s Dance", "Wer wird Millionär?" und "Deutschland sucht den Superstar". Die Spots laufen auch bei Vox und RTL Nitro. Darüber hinaus findet die Aktion auch in den sozialen Netzwerken bei Instagram und Facebook statt. Da viele Zuschauer den Sender noch gar nicht einprogrammiert haben, schaltet die Gruppe zudem Anzeigen in großen Programm- und Frauenzeitschriften. Das Motiv ist ein Gutschein zum Muttertag, mit dem Töchter und Söhne ihrer Mutter einen Sendersuchlauf bzw. die Programmierung von RTLplus zum Muttertag schenken können.