"Dr. Kleist" darf weiter den ARD-Vorabend verarzten

Die ARD hat die Produktion neuer Folgen von "Familie Dr. Kleist" in Auftrag gegeben. Diese sollen ab Ende des Jahres wieder am Vorabend zu sehen sein. An der Seite von Francis Fulton-Smith gibt's dann eine neue Hauptdarstellerin.

Lange zählte "Familie Dr. Kleist" zu den erfolgreichsten Primetime-Serien des Ersten. Um den Vorabend zu stärken, musste die Polyphon-Produktion im vergangenen Jahr allerdings den Weg in die vermeintliche "Todeszone" antreten, wo dann auch erwartungsgemäß viele Zuschauer auf der Strecke blieben. Von den mehr als fünf Millionen Zuschauern, die in der Vergangenheit dabei waren, schalteten im Schnitt etwas mehr als zwei Millionen am Vorabend ein, was dem Sendeplatz zwar Besserung einbrachte, letztlich aber trotzdem nur einstellige Marktanteile bedeutete.

Die Fortsetzung ist nun beschlossen: Nach Angaben des Senders werden seit dieser Woche in Eisenach und Umgebung 16 neue Folgen von "Familie Dr. Kleist" gedreht, deren Ausstrahlung für Ende des Jahres im Ersten geplant ist - und zwar erneut im Vorabendprogramm. Fans der Serie können sich schon mal auf eine neue Hauptdarstellerin einstellen: Christina Athenstädt tritt in der neuen Staffel die Nachfolge von Marie Seiser an, die bislang Dr. Lisa Kleist verkörperte. Der Neuzugang spielt die Gynäkologin Tanja Ewald, die nicht nur im beruflichen Alltag von Dr. Christian Kleist (Francis Fulton-Smith) für Wirbel sorgt.

Neben Fulton-Smith und Athenstädt stehen wieder Luca Zamperoni, Lisa-Marie Koroll, Meo Wulf, Uta Schorn, Walter Plathe, Tom Radisch und Winnie Böwe vor der Kamera. Gedreht wird von Ende April bis Juli sowie Ende August bis November 2017 in Eisenach und Umgebung.