Claus Strunz moderiert Eröffnung der ANGA COM

Wenn Anke Schäferkordt, Carsten Schmidt und Lutz Schüler Ende Mai auf dem gemeinsamen Eröffnungs-Panel von ANGA COM und Medienforum NRW aufeinandertreffen, wird Sat.1-Moderator Claus Strunz die Fragen stellen.

Die gemeinsame Eröffnungsveranstaltung von ANGA COM und Medienforum NRW wird in diesem Jahr von Claus Strunz präsentiert. Der "Akte"-Moderator, der zugleich Programmgeschäftsführer von MAZ&More ist, stellt einer prominent besetzten Runde Fragen zum Thema "Gigabit, 4K und Over the Top: Breitband und Medien in der Disruption". Die Veranstaltung findet am 30. Mai in Köln statt.

Als Gäste haben Anke Schäferkordt, Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland, Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland, Vodafone-Deutschland-CEO Hannes Ametsreiter, Telekom-Vorstand Niek Jan van Damme, Unitymedia-CEO Lutz Schüler, Tele-Columbus-CEO Ronny Verhelst und Freenet-CEO Christoph Vilanek zugesagt.

"Wir freuen uns sehr über die Zusage von Claus Strunz, mit der unsere erstklassig besetzte Eröffnungsdiskussion eine nochmalige Aufwertung erfährt", sagte Peter Charissé, Geschäftsführer der ANGA COM. "Claus Strunz steht für die perfekte Verbindung aus scharfsinniger journalistischer Analyse und lebendiger Gesprächsführung."

Anfang September wird sich Strunz übrigens einer ungleich größeren Herausforderung stellen - als Teil des Moderatoren-Quartetts beim "TV-Duell" vor der Bundestagswahl gilt es, Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem Herausforder Martin Schulz aus der Reserve zu locken.