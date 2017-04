Confed Cup: Breyer und Kehl im Einsatz für das ZDF

© ZDF/Robertino Nikolic

Das ZDF hat sein Team für den im Sommer anstehenden Confed Cup benannt: Statt Oliver Welke und Oliver Kahn werden Jochen Breyer und Sebastian Kehl durch die Übertragungen führen. Zur WM 2018 soll dann aber auch das andere Duo wieder ran.

In den vergangenen Tagen und Wochen hat es vermehrt Spekulationen darüber gegeben, welche deutsche Mannschaft im Sommer zum Confed Cup nach Russland fährt. Und während Jogi Löw sich weitestgehend bedeckt hält, hat ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann nun immerhin schon einmal das Team des Mainzers Senders bekanntgegeben. Demnach bestreitet der Sender die Vor- und Nachberichterstattung mit Jochen Breyer und Sebastian Kehl. Sie stehen bei den Spielen in einem SWR-Studio, das sich das ZDF mit der ARD teilt.

Kommentiert werden die Confed-Cup-Spiele im ZDF von Béla Réthy und Claudia Neumann, Katrin Müller-Hohenstein ist darüber hinaus am Quartier der deutschen Mannschaft stationiert und wird von dort aus berichten. Nicht mit dabei sind laut Fuhrmann Oliver Welke und Oliver Kahn, das eigentliche Stammduo des Senders in Sachen Fußball. Die ARD hat sich auf DWDL.de-Nachfrage bislang noch nicht zu ihrem Confed-Cup-Team geäußert.

Doch auch wenn Welke und Kahn beim Confed Cup nicht mit dabei sind, wird das ZDF künftig natürlich auch weiterhin auf die beiden setzen. Eine Saison lang wird die Champions League ja noch mindestens bei den Mainzern zu sehen sein, darüber hinaus will der Sender auch bei der WM 2018 in Russland auf Welke und Kahn setzen, das bestätigte Sportchef Fuhrmann am Freitag.

Fuhrmann, der seit rund 100 Tagen im Amt ist und den Job von Dieter Gruschwitz übernommen hatte, äußerte sich am Freitag auch über die derzeitigen Champions-League-Verhandlungen. Eigentlich sollte es hier längst eine Entscheidung gegeben haben, doch die UEFA zögert. Offenbar auch, weil es in letzter Sekunde ein deutlich besseres Angebot eines neuen Players gab - hinter diesem wird DAZN vermutet, wo man sich zuletzt bereits sehr optimistisch in Sachen CL-Rechte gab (DWDL.de berichtete). "Wir haben ein sehr gutes Angebot abgegeben", sagte Fuhrmann nun. Spätestens im Mai wird es wohl eine Entscheidung geben.