ATV-Chefredakteur muss nach Übernahme gehen

© ProSiebenSat.1Puls4

Seit wenigen Wochen gehört der österreichische Privatsender ATV auch ganz offiziell zu ProSiebenSat.1Puls4. Nachdem der frühere Geschäftsführer des Senders gehen musste, bekommt ATV nun auch einen neuen Chefredakteur.

Die neue Eigentümerschaft ist bereits in den ersten Wochen nach der Übernahme sichtbar geworden: Natürlich einmal durch die Tatsache, dass ATV das erfolgreiche Puls-4-Format "Austria's Next Topmodel" erbt und dieses inzwischen auch im eigenen Programm bewirbt. Darüber hinaus haben die ATV-Nachrichten zuletzt aber auch über ein großes Festival der neuen Konzernmutter berichtet - früher wäre das wohl undenkbar gewesen. Und nun gibt die Sendergruppe bekannt, dass ATV auch einen neuen Chefredakteur erhält. Alexander Millecker, der bei ATV bislang diesen Job inne hatte, verlässt das Unternehmen Anfang Mai.





Bei ProSiebenSat.1Puls4 gibt man sich Mühe zu betonen, dass Millecker "einvernehmlich und auf eigenen Wunsch" das Unternehmen verlässt. Wie die Tageszeitung "Standard" berichtet, ist das aber äußerst positiv umschrieben. Wie sehr Millecker nun gehen wollte oder doch gegangen wurde: unklar. Fest steht, dass Werner Bartl (Foto) seinen Job interimistisch für ein Jahr übernimmt. Bartl arbeitete bereits bei ProSieben Austria als Nachrichtenchef, zuvor war er beim ORF. Georg Grabner, bislang Chef vom Dienst bei ATV, steigt zum stellvertretenden Chefredakteur auf.

Gemeinsam sollen Bartl und Grabner ein Studiokonzept für den neuen ATV-Standort erarbeiten. Nach der Übernahme durch ProSiebenSat.1Puls4 gibt ATV seinen Standort in der Wiener Innenstadt auf und zieht zur neuen Konzernmutter. "Ich freue mich darauf, Teil des erfolgreichsten Nachrichtenteams im österreichischen Privatfernsehen zu werden. Gemeinsam mit Georg Grabner werde ich den erfolgreichen Kurs weiterführen und neue Potentiale offenlegen", sagt ATV-Chefredakteur Werner Bartl.

ProSiebenSat.1Puls4-Infochefin Corinna Milborn sagt zu den Neuerungen in der ATV-Chefredaktion: "Ich schätze Alex Milleckers Arbeit außerordentlich, er hat 'ATV Aktuell' aufgebaut und zur erfolgreichsten Nachrichtensendung im Privat-TV gemacht. Ich bedauere seinen Abgang und wünsche ihm für seine Zukunft nur das Beste. Mit Werner Bartl konnten wir einen absoluten Fernsehprofi gewinnen, der nun die Redaktion für ein Jahr leiten wird. Dies erfolgt in enger Kooperation mit der bestehenden Redaktion. Der derzeitige CvD Georg Grabner steigt zum stellvertretenden Chefredakteur auf. So ist garantiert, dass 'ATV Aktuell' seine erfolgreiche Linie behält."

Neben Chefredakteur Millecker musste direkt nach der Übernahme auch ATV-Geschäftsführer Martin Gastinger gehen. Im Zuge der Übernahme wurden ProSiebenSat.1Puls4 einige Auflagen auferlegt, die der Konzern erfüllen muss. Dazu gehören unter anderem ein eigenständiger Geschäftsführer und Chefredakteur von ATV. Der Chefredakteur soll dabei komplett für ATV arbeiten, dem Geschäftsführer ist es auch erlaubt, zu einem gewissen Prozentsatz auch für andere Unternehmen des Konzerns tätig zu sein. Geleitet wird der Sender mittlerweile von Thomas Gruber - der arbeitete bei ProSiebenSat.1Puls4 zuvor als Programmdirektor.