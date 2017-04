Kult-Sitcom "Roseanne" steht vor einem Comeback

© ABC

In den 80er und 90er Jahren hat sich "Roseanne" zu einer Kult-Sitcom entwickelt, nun steht die Serie vor einem Comeback. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, sollen acht neue Folgen produziert werden. Auch Netflix ist noch im Rennen um die Rechte.

"Akte X", "Full House", "24", "Prison Break", "Gilmore Girls" - und die Liste lässt sich noch unendlich weiterführen. Bekannte und beliebte Serien aus den letzten Jahren wurden zuletzt vermehrt neu aufgelegt. Nun kommt offenbar eine weitere hinzu: Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, wird die Sitcom "Roseanne" zurück auf die Bildschirme kommen. Bereits vor einigen Jahren gab es Gerüchte um ein mögliches Comeback von Roseanne Barr, daraus wurde allerdings nichts. Nun scheinen die Pläne aber sehr konkret.

Demnach soll es acht neue Folgen der Kult-Sitcom aus den 80ern und 90ern geben, derzeit wird das Projekt mehreren Sendern angeboten. Auch Netflix soll unter den Interessenten sein. Eine Entscheidung, wo das Revival zu sehen sein wird, ist aber noch nicht gefallen. Mit an Bord sind neben Roseanne Barr laut US-Medien aber auch John Goodman (Dan Conner) und Sara Gilbert (Darlene). Auch Laurie Metcalf (Jackie Harris) wird wohl wieder mitspielen. Vor allem die Tatsache, dass Goodman wieder mit dabei ist, überrascht: Dan starb in der Serie nach einer Herzattacke.

Barr wird bei den neuen Folgen gemeinsam mit Tom Werner und Bruce Helford als Executive Producer fungieren, dieses Trio arbeitete schon bei der Original-Serie zusammen. Auch Sara Gilbert soll in dieser Funktion an dem Revival mitarbeiten. "Roseanne" war in den 90ern eine der erfolgreichsten Sitcoms überhaupt und gewann diverse Auszeichnungen, darunter unter anderem einen Golden Globe für die beste Serie und vier Emmys. Auch Johnny Galecki, der heute Leonard in "The Big Bang Theory" verkörpert, spielte zwischen 1992 und 1997 in "Roseanne" mit.