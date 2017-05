P7S1 und Discovery planen gemeinsame OTT-Plattform

© ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1 und Discovery arbeiten beim Thema OTT- und Mobile-TV künftig eng zusammen. Die Konzerne haben nun ein gemeinsames Joint Venture gegründet. In einem ersten Schritt werden DMAX und TLC in der 7TV-App verfügbar gemacht. Eurosport soll folgen.

Im Sommer 2014 hat ProSieben mit 7TV eine App gelauncht, mit der die User alle Sender der TV-Gruppe live streamen können. Hinzu kommen die Mediatheken der Sender. Nun wird das Angebot deutlich ausgebaut - und das mit externer Unterstützung. Künftig werden auch die Discovery-Sender DMAX und TLC in der App zu finden sein, das haben beide Konzerne nun bestätigt. Dafür gründen ProSiebenSat.1 und Discovery ein Joint Venture, an dem beide Unternehmen 50 Prozent halten. Der Deal zwischen ProSiebenSat.1 und Discovery muss noch von den Kartellwächtern abgenickt werden.

Durch das gemeinsame Unternehmen will man die Themen OTT und Mobile-TV in Zukunft noch stärker vorantreiben. ProSiebenSat.1 und Discovery betonen, dass man dem Thema Sport einen breiten Raum geben will. Perspektivisch soll daher auch die Eurosport Player App in 7TV integriert werden. Discovery sicherte sich zuletzt bekanntlich einige Sportrechte, darunter unter anderem Teilrechte der Fußball-Bundesliga sowie die Rechte an den Olympischen Spielen bis 2024.

Ob die Plattform dann auch in Zukunft noch 7TV heißen wird, ist unklar. Auf Anfrage bei ProSiebenSat.1 heißt es dazu lediglich, dass man erst über so etwas nachdenke, wenn das Kartellamt grünes Licht gegeben habe. Die Sendergruppe plante vor einigen Jahren schon einmal eine breite Streaming-Plattform - damals gemeinsam mit der Mediengruppe RTL. Diese wurde allerdings vom Kartellamt verboten, ähnlich wie ein gemeinsames Projekt von ARD und ZDF.

Beide Unternehmen betonen zudem, dass man auch anderen Medienkonzernen gegenüber offen sei. Man wolle eine breite OTT-Plattform aufstellen, daher sei man offen für Gespräche. Gemeinsam will man zudem die technische Weiterentwicklung von 7TV vorantreiben. Wer das Joint Venture leiten wird, ist noch nicht bekannt. Die Suche nach passenden Köpfen sei bereits angelaufen. Im Sommer soll die weiterentwickelte Plattform jedenfalls mit einer groß angelegten Marketing-Kampagne beworben werden.

Vermarktet werden die 7TV-Inhalte auch weiterhin von SevenOne Media, auch hier will Discovery die Vermarktung seiner Sender in die Hände von ProSiebenSat.1 legen. Christof Wahl, Digitalvorstand und Group COO ProSiebenSat.1, sagt: "Die Zusammenarbeit mit Discovery im Digitalbereich ist ein wichtiger Schritt auf zwei Ebenen: Erstens werden wir gemeinsam eine Top-Technologie entwickeln. Zweitens können wir durch diese Technologie die Mandantenfähigkeit der App für zusätzliche Inhalte öffnen. Am Ende profitieren unsere Nutzer von einem erweiterten, hochwertigen Content-Angebot."

Discovery, zuletzt im Clinch mit Plattform-Betreiber M7, macht sich mit dem Schritt auch etwas unabhängiger von Sky. Beide Konzerne stritten Anfang des Jahres über die weitere Verbreitung der Discovery-Sender und die entsprechende Vergütung. Erst im letzten Moment konnten sich die Unternehmen einigen.



Kasia Kieli, President und Managing Director, Central und Eastern Europe, Middle East und Africa, inklusive Discovery Networks Deutschland, ergänzt: "Seit 1996 ist Discovery auf dem deutschen TV-Markt präsent und hat in diesen mehr als 20 Jahren eine signifikante Wandlung vollzogen: die Entwicklung vom Pay-TV-Broadcaster hin zu einem bedeutenden Free-To-Air, Pay-TV und Digital Media-Unternehmen, das über acht Millionen deutschen Fans täglich hochwertige Factual Inhalte, Sport und Lifestyle-Formate bietet. Das Joint Venture mit einem Marktführer wie der ProSiebenSat.1 Media SE ist der nächste logische Schritt in der Evolution unseres Unternehmens und wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unseren neuen Partnern, unseren Fans ihre Lieblings-Sendungen wie 'Auction Hunters', 'Steel Buddies', 'Asphalt Cowboys' und 'Cake Boss' auf allen Endgeräten bereitzustellen."