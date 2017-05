ARD legt DDR-Klassiker mit Jochen Schropp neu auf

© MDR/Reiner Freese

Nach der erfolgreichen Sanierung des 18-Uhr-Sendeplatzes mit Quiz-Formaten soll das gleiche Rezept nun auch am Nachmittag helfen. Im Sommer testet Das Erste offenbar mehrere Formate. Mitte Juni darf Jochen Schropp mit "Schätzen Sie mal" ran.

Das Erste will die Zoo-Dokus am Nachmittag angesichts in den letzten Jahren deutlich gesunkener Quoten offenbar durch eine zweite Quiz-Schiene neben dem erfolgreich etablierten 18-Uhr-Platz ersetzen. Anfang Juni wird für zwei Wochen bereits "So war's! Das Quiz der Jahrzehnte" werktäglich um 16:10 Uhr getestet, danach übernimmt dann für wiederum zwei Wochen "Schätzen Sie mal!" das Feld.

Insbesondere in Ostdeutschland dürfte das Format vielen bekannt sein: "Schätzen Sie mal" ging im DDR-Fernsehen 1974 erstmals auf Sendung, behauptete sich und überdauerte sogar die Wende. Während es sich einst um eine Primetime-Show handelte, wurde sie von der Herr P. GmbH - der gemeinsamen Produktionsfirma von Endemol und Jörg Pilawa, nun zum Nachmittagsformat umgebaut. Doch auch hier geht es darum, dass drei Kandidaten unterschiedlichste Fragen beantworten - wobei es nicht um exaktes Wissen geht, sondern wie der Name schon sagt um Schätzfragen.

Es gibt keine vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, stattdessen müssen Fragen wie "Wie viele Eier legt ein Huhn im Jahr?", "Wie viele Federn hat ein Schwan?", oder "Wie schnell ist ein Maulwurf in seinem Tunnel?" inutitiv und aus dem Bauch heraus beantwortet werden. Es gibt Schätzfragen aus den Bereichen Wissenschaft und Technik, Alltagsfragen, Live-Experimente und Studiogäste. Moderiert werden die zunächst zehn Ausgaben von Jochen Schropp, der gerade auch für Sat.1 für eine neue Spielshow mit Caroline Frier und Kaya Yanar vor der Kamera stand.