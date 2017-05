Arte darf französisches TV-Duell doch nicht zeigen

© ARTE

Arte hat wenige Stunden vor dem TV-Duell der beiden französischen Präsidentschaftskandidaten die geplante Live-Übertragung im Web abgesagt. Es gebe "Lizenzbeschränkungen". Zu sehen gibt es das Duell aber bei Phoenix.

Um 21 Uhr treffen in Frankreich die beiden Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen in einem TV-Duell im Vorfeld der am Sonntag anstehenden Stichwahl aufeinander. Ursprünglich wollte Arte dieses Duell heute abend auch als Live-Stream sowohl im Originalton als auch in deutscher Übersetzung im Web übertragen. Dieses Vorhaben musste man nun kurz vorher abblasen: Es gebe "Lizenzbeschränkungen" heißt es zur Begründung. Arte werde aber dann am Donnerstag im "Arte Journal" sowie online auf info.arte.tv das Duell aufarbeiten.

Bleibt als Ausweichmöglichkeit für deutsche Zuschauer noch Phoenix: Dort ist im klassischen Fernsehen eine Übertragung ab 20:15 Uhr angekündigt. Reporter Michael Krons meldet sich aus Paris, anschließend gibt Moderatorin Constanze Abratzky gemeinsam mit der freien Journalistin Elisabeth Cadot einen Ausblick auf die Debatte, die ab 21 Uhr dann live zu sehen ist. Nach dem Duell folgt gegen 23:30 Uhr eine Analyse. Auch Phoenix bietet neben dem französischen Originalton eine deutsche Simultanübersetzung an.