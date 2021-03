Nitro hat sein Oster-Programm bekanntgegeben und will zwischen Samstag, dem 3. April und Montag, dem 5. April, vor allem auf Superhelden setzen. So setzt man in der Daytime an allen drei Tagen auf die Serien "Captain Future", "Hulk" und/oder "Batman". Während es sich bei "Captain Future" um eine Animationsserie aus dem Jahr 1978 handelt, ist "Batman" bereits 1967 entstanden. "Hulk" stammt ebenfalls aus den 70er Jahren.

Am Samstag und Sonntag will man dann in der Primetime für etwas Abwechslung sorgen. So zeigt man am Samstag "Spider-Man" aus dem Jahr 2002, im Anschluss wiederholt man den etwas frischeren Streifen "Dredd" (2011). Sonntags setzt man zur besten Sendezeit auf "Spider-Man 2", auch dieser Film hat mittlerweile rund 17 Jahre auf dem Buckel.

Eine Ausnahme in der Superhelden-Programmierung bildet der Montagabend - wobei das mit der "Ausnahme" jeder Zuschauer anders bewerten darf. Da zeigt man nämlich wie gehabt "Alarm für Cobra 11". Die Serie holt auf diesem Sendeplatz regelmäßig recht gute Quoten - darauf hofft man auch am Ostermontag. Um 22:15 Uhr steht dann außerdem eine neue Ausgabe von "100% Bundesliga" an. Denn Ostern hin oder her - die Bundesliga pausiert nicht.

Ein etwas anderes Programm bietet unterdessen der große Bruder von Nitro, RTL, seinen Zuschauern zu Ostern. So hat man für Sonntag ab 19:05 Uhr ein Special von "Bauer sucht Frau International" angekündigt, darin sollen die neuen Bauern vorgestellt werden. Einen Tag später gibt es zur gleichen Zeit "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" zu sehen, darin besucht man noch einmal Teilnehmer der Staffel aus dem vergangenen Jahr. Am Samstagabend zeigt RTL zudem das Finale von "Deutschland sucht den Superstar".