"Schlag den Star": Elton bittet zum Lena-Duell

© ProSieben

Generell waren Kandidatinnen bei "Schlag den Star" in der Vergangenheit recht rar gesät, seit der Umstellung auf die vielstündige Live-Show gab es noch gar keine. Das ändert sich in zweieinhalb Wochen, wenn Lena gegen Lena antritt.

Christine Theiss trat 2013 gegen eine nicht-prominente Herausforderin an, 2014 gab es ein Duell zwischen Annica Hansen und Larissa Marolt, 2015 zwischen Fernanda Brandão und Sophia Thomalla - das war es dann aber auch schon mit der Geschichte der Frauen bei "Schlag den Star". Seit der Umstellung auf die Live-Version Anfang vergangenen Jahres gab es noch überhaupt keine weibliche Kandidatin. Das ändert sich am 20. Mai.

Dann wird Moderatorin und Model Lena Gercke gegen die Sängerin und Ex-Raab-Schützling Lena Meyer-Landrut antreten. Wie üblich geht der Kampf um 100.000 Euro über bis zu 15 Runden. Als Show-Acts sind Amy Macdonald und Mando Diao live dabei. Moderator Elton bedient schonmal die Klischees: "Zum ersten Mal in der Live-Geschichte von 'Schlag den Star' treten zwei Frauen gegeneinander an. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Alles ist möglich - von Zickenkrieg bis Kaffeekränzchen. Nur eines ist sicher: Lena wird gewinnen!"

Kommentator Elmar Paulke: "Für mich zum ersten Mal das Duell 'Frau gegen Frau' bei 'Schlag den Star' - und dann direkt zwei absolute Schwergewichte der deutschen Unterhaltung! Lena vs. Lena über 15 Runden, das fühlt sich für den Sportkommentator in mir so an, als ob Klitschko gegen Klitschko antreten würde. Ich bin total gespannt, wie sich die beiden Mädels schlagen werden - Ring frei!"