Comedy Central bündelt lustige Werbespots

© Comedy Central

Anlässlich des Weltlachtages am 7. Mai hat der Vermarkter Visoon Video Impact für Comedy Central die "Extra-Funny-Werbeblöcke" erdacht. Sie werden mit speziellem Werbetrenner versehen und enthalten nur lustige und skurrile Werbespots.

"Achtung! Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer ohne Humor nicht geeignet." Mit diesen Worten leitet Comedy Central am 7. Mai seine speziellen "Extra Funny Werbeblöcke" ein, die sich der Vermarkter Visoon Video Impact für den Sender anlässlich des Weltlachtages ausgedacht hat. In diesem Werbeblock sind ausschließlich lustige und skurrile Spots zu sehen, was ihnen durch die Bündelung eine besondere Aufmerksamkeit bescheren soll.

Als Kunden hat der Vermarkter Disney, Edeka, Hasbro, McDonalds, Meica, Netto Marken-Discount und Samsung gewinnen können, ab 14 Uhr wird Comedy Central am kommenden Sonntag insgesamt zehn Mal die "Extra Funny Werbeblöcke" zeigen. "Lachen ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern steigert auch die Werbewirkung. So bringt gemäß der VIACOM Studie ,Power of Laughter’ ein lustiges Programmumfeld 30 Prozent höheres Engagement für die beworbene Marke. Vom Extra Funny Label sollen unsere Werbekunden profitieren. Wir veredeln das Werbeumfeld und holen den Zuschauer mit seiner Erwartung da ab, wo er sich gerade befindet, im Comedy-Universum – und dies nun konsequent bis in den Werbeblock hinein", so Kai Ladwig, CMO bei Visoon Video Impact.