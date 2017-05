Bon Voyage und Fahri Yardim docken bei All3Media an

© obs/all3media Deutschland GmbH/MAZIAR MORADI

All3Media und Bon Voyage Films gründen ein Joint Venture, mit dem man künftig gemeinsam Filme und Serien produzieren und vertreiben will. Beim neuen Gemeinschaftsunternehmen kommt zudem Schauspieler Fahri Yardim an Bord

All3Media Deutschland und Bon Voyage Films haben eine strategische Partnerschaft und die Gründung eines Joint Ventures bekanntgegeben. Die Gründer der Bon Voyage Films UG, Amir Hamz und Christian Springer, werden ihre bisherigen Aktivitäten in die Bon Voyage Films GmbH einbringen, dem neuen Gemeinschaftsunternehmen mit All3Media. Dort kommt darüber hinaus auch Fahri Yardim an Bord, der künftig nicht nur als Schauspieler und Produzent, sondern auch als Autor und Regisseur aktiv werden will.

Im Fokus der Bon Voyage Films GmbH stehe die Zusammenarbeit mit talentierten Filmemachern in international ausgerichteten Projekten, heißt es weiter. Hier kommt das weltweite Netzwerk von All3Media sowohl im Kreativ- und Produktions wie auch im Vertriebsbereich zum Tragen. Ziel sei es, das gemeinsame Unternehmen breiter aufzustellen und eine höhere Anzahl von "mutigen Projekten" zu realisieren, heißt es in einer Mitteilung. Es geht neben Kinoprojekten auch um horizontal erzählte Serien. Ein aktuelles Kinoprojekt ist Johannes Nabers "Curveball". Darin wird die Geschichte eines irakischen Informanten erzählt, der dem deutschen Geheimdienst Infos über Saddam Husseins angebliche Massenvernichtungswaffen steckt - aber ein notorischer Lügner ist.

Und das sagen die Beteiligten:

Markus Schäfer, Geschäftsführer all3media Deutschland: "Bon Voyage Films steht mit Amir Hamz, Christian Springer und Fahri Yardim gleichermaßen für eine hohe Professionalität wie auch eine erfrischende, unkonventionelle Kreativität. Wir tätigen dieses Investment in einem Umfeld, in dem zahlreiche neue Player im deutschen Markt Partnerschaften im Bereich Storytelling suchen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Amir, Christian und Fahri drei außergewöhnliche Filmschaffende für eine Partnerschaft mit der All3Media gewinnen konnten. Wir sind überzeugt, dass das Joint Venture ein großes Potenzial hat, mit einzigartigen Geschichten international wie national neue Impulse zu setzen und so den Weg für viele weitere spannende fiktionale - auch serielle - Projekte zu ebnen."

Amir Hamz: "Unsere Partnerschaft mit All3Media ist ein wichtiger strategischer Meilenstein in der noch jungen Geschichte von Bon Voyage Films. Sie erschließt uns das Netzwerk einer der größten unabhängigen internationalen Produktions-Familien. Das eröffnet uns die Möglichkeit, uns über bisher umgesetzte Projekte hinaus zu verwirklichen. Wir schätzen die internationale Expertise und Power der neuen all3media-Kollegen sehr und freuen uns auf den engen Austausch und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten in München, London, New York und Los Angeles."

Fahri Yardim: "In den vergangenen Jahren ist in mir ein positiver Leidensdruck gewachsen, der von mir verlangt, stärker in den ganzheitlichen Prozess des Filmschaffens einzufließen. Ich will den deutschen Film, die deutsche Serie selbstbewusst, gerne vorlaut, auch international mit bewegen, dabei neue Perspektiven erkunden und durchaus radikalen Anstrengungen aussetzen. Neue Ufer erreichen wir da, wo wir uns trauen, die festgeglaubten Gräben zu übersteigen. Dabei schöpfen wir aus den interkulturellen Lebensläufen in unseren Reihen, die wir auf unsere filmische Reise mitnehmen. Wir wollen würdige, neue Gefährten sein in einer Landschaft von wunderbaren Filmemachern, wobei man/frau von uns erwarten darf, die Freiheit der Kunst mutig zu interpretieren, dabei relevant und erst recht aber sehenswert zu sein."

Christian Springer: "Mit All3Media haben wir einen renommierten und verlässlichen Partner gefunden, der die hohen Ambitionen und die Ansprüche an unsere Arbeiten teilt. Diese Zusammenarbeit beinhaltet auch, dass wir wie bisher den kreativ-künstlerischen Freiraum genießen können, um künftig erfolgreiche, anspruchsvolle und qualitativ hochwertige Produktionen mit dem nötigen Rückhalt eines starken Partners zu realisieren."