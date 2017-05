Kusmagk & Hönscheid machen RTL II zum Kreißsaal

© RTL II

Die Lombardis sind nicht mehr und die Geissens haben ihren Glanz längst verloren: RTL II hat bei den Dokusoaps frischen Wind dringend nötig – und ihn offenbar bei Peer Kusmagk und Janni Hönscheid gefunden. Das Paar lässt die Schwangerschaft mit der Kamera begleiten.

Vor bald einem Jahr zog Peer Kusmagk vor der Kamera blank. Der frühere Moderator des "Sat.1 Frühstücksfernsehens" nahm an der ersten Promi-Staffel der Kuppelshow "Adam & Eva" teil und lernte dort tatsächlich seine neue Liebe kennen. Seither ist Kusmagk mit der Surferin Janni Hönscheid liiert. Beide erwarten in wenigen Wochen bereits ihr erstes Kind – und werden die Zuschauer im Fernsehen an der Geburt teilhaben.

Derzeit befinden sich Kusmagk und Hönscheid in den Dreharbeiten zur eigenen Doku-Soap, in der die Schwangerschaft des Paares ausführlich mit der Kamera begleitet werden soll. Dafür arbeiten die beiden mit RTL II zusammen. Noch in diesem Jahr, heißt es gegenüber der "Bild am Sonntag", soll die noch namenlose Sendung dann ausgestrahlt werden. Naheliegend ist dabei, dass die Schwangerschaft und Geburt auf dem Sendeplatz am Montagabend zu sehen sein wird.

Dort hat RTL II zuletzt immer wieder mit Problemen zu kämpfen und kann entsprechend frischen Wind gut gebrauchen: Die Geissens haben längst ihren Glanz verloren und das Kapitel "Sarah & Pietro" dürfte aufgrund der Trennung des Paares endgültig geschlossen sein. Sarah und Pietro Lombardi dürften in gewisser Weise übrigens auch das Vorbild für die neue Dokusoap mit Kusmagk und Hönscheid sein: Auch das mittlerweile getrennte Pärchen hat die Geburt des Sohnes Alessio, dem es hoffentlich gut geht, mit der Kamera begleiten lassen.