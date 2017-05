50 Cent und "Power" kehren im Juni zurück zu AXN

© AXN

Nur einen Tag nach der US-Ausstrahlung auf Starz wird die vierte Staffel von "Power" auch hierzulande zu sehen sein. Wie AXN bestätigte, werden die zehn neuen Folgen mit Omari Hardwick und 50 Cent somit Ende Juni ausgestrahlt.

Die US-amerikanische Drama-Serie "Power" aus dem Hause Starz geht am 25. Juni im amerikanischen Fernsehen in die vierte Runde. Gut für Fans in Deutschland: Wie AXN gegenüber DWDL.de bestätigte, gibt es die neuen Folgen es in Deutschland nur einen Tag später ebenfalls zu sehen - ab Montag, den 26. Juni um 21:50 Uhr. Die jeweils aktuelle der zehn neuen Folgen ist im Anschluss auch in den Videotheken von Vodafone und Unitymedia, sowie in der TV-Mediathek von Entertain zum Abruf verfügbar. Zusätzlich sind bis zum 30. Juni alle Folgen der ersten, zweiten und dritten Staffel zur Einstimmung an den gleichen Orten zu finden.

"Power" dreht sich seit der ersten Folgen um den Nachtclubbesitzer James 'Ghost' St. Patrick (Omari Hardwick, "Das A-Team"), der ein Doppelleben als Gangster in New York City führt. Mittlerweile kam es soweit, dass er gegen den Willen seines Partners Tommy (Joseph Sikora, "True Detective") aus dem Drogengeschäft ausgestiegen ist. Seine Ex-Freundin, Staatsanwältin Angela (Lela Loren, "Hangover 3"), bringt ihn dennoch zunächst für Mord hinter Gitter. Diesen beging er aber gar nicht. Ghosts Kampf um Befreiung wird ihn dazu zwingen, sich mit neuen Verbündeten und alten Feinden zu befassen.

Im Gefängnis erlebt er die dunkelsten Stunden seines Lebens. Er fühlt sich von allen Freunden verraten und kämpft immer noch gegen seine inneren Dämonen. Seine Frau Tasha (Naturi Naughton, "The Client List") bemüht sich unterdessen, die Familie zusammenzuhalten. Was beide nicht wissen: Ihr gemeinsamer Sohn Tariq (Michael Rainey Jr., "Orange ist the New Black") wurde von Ghosts Gegenspieler Kanan (Curtis "50 Cent" Jackson) gekidnappt.

In Amerika knackte "Power" bereits mehrfach den Alltime-Rekord des Pay-TV-Senders Starz und so ist es nicht verwunderlich, dass bereits vor der Ausstrahlung der vierten Staffel eine fünfte nachgeordert wurde. Diese soll ebenfalls von Curtis Jackson und Serienschöpferin Courtney Kemp Agboh ("The Good Wife") produziert werden.