Thoma macht Sendung über Chinesen in Deutschland

Nach dem Aus von NRW.TV hat Helmut Thoma ein neues Betätigungsfeld gefunden: Mit der Deutschen Fernsehnachrichten Agentur realisiert er die Sendung "Nihao Deutschland", die Chinesen in Deutschland und Deutsche in China zeigt.

Vor ziemlich genau einem Jahr ist bekannt geworden, dass der damals in die Pleite gerutschte Lokalsender NRW.TV eingestellt wird (DWDL.de berichtete). Der frühere RTL-Chef Helmut Thoma hatte eigentlich große Pläne mit dem kleinen Sender, sogar von Handy-Videos der Bundesliga war die Rede. Nun ist Thoma zurück: Wie das "Handelsblatt" berichtet, arbeitet er an der Seite von Helmut Keiser und dessen Firma Deutsche Fernsehnachrichten Agentur (DFA) an einer TV-Sendung, die bei verschiedenen Stadtsendern zu sehen sein soll. Die entsprechenden Kontakte zu den Sendern dürften aus der "Volks-TV"-Zeit noch vorhanden sein.

Konkret geht es laut "Handelsblatt" um eine Sendung mit dem Titel "Nihao Deutschland". In dem halbstündigen Format werden Chinesen in Deutschland und Deutsche in China vorgestellt und ihr Lebensweg oder außergewöhnliche Hobbies gezeigt. Produziert wird in Hürth. Die DFA kooperiert für die Sendung mit der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. 100 Folgen sind bereits produziert, 180 weitere noch in Planung.

Rechnen soll sich die Sendung über Werbung und Werbefilme von Unternehmen, die sich in China präsentieren wollen. Thoma sieht in der Kooperation eine "Initialzündung" für deutsch-chinesische Medienkooperationen. Und weil Helmut Thoma klein nicht kann, spricht er auch gleich von einem "historischen Medienereignis". Auch Helmut Keiser ortet gegenüber dem "Handelsblatt" "Defizite im medialen Bereich". Die DFA ist bereits seit sechs Jahren in China aktiv. Thoma versichert unterdessen, dass man journalistisch unabhängig arbeite. Es gebe keine Zensur.