"Stubbe" kehrt offenbar einmalig wieder zurück

© ZDF/Sandra Hoever

Mehr als drei Jahre nach dem Ende der ZDF-Krimiserie "Stubbe - Von Fall zu Fall" wird es nun wohl doch noch ein Wiedersehen mit Ermittler Wilfried Stubbe geben, das hat Schauspieler Wolfgang Stumph angekündigt. Beim ZDF bestätigt man Gespräche.

Auf seine Krimi-Reihe "Stubbe - Von Fall zu Fall" konnte sich das ZDF zwischen 1995 und 2014 immer verlassen. Wolfgang Stumph aka. Wilfried Stubbe erreichte regelmäßig Zuschauerzahlen, über die man in Mainz auch heute noch sehr glücklich wäre. Das Finale kam auf 8,57 Millionen Zuschauer (DWDL.de berichtete). Nun wird es wohl ein einmaliges Wiedersehen mit "Stubbe" geben, das hat zumindest Wolfgang Stumph angekündigt.

Gegenüber der dpa bestätigte Stumph ein einmaliges "Stubbe"-Special. Wenn er mit den Dreharbeiten für einen aktuellen Spielfilm und einen Dokumentarfilm fertig sei, stehe das Special an, so Stumph. "Stubbe ist wohl Kult geworden, die Zuschauer drängen auf ein Wiedersehen", so der Schauspieler gegenüber der dpa. Es würden ihn immer wieder Menschen fragen, was Stubbe nun machen würde.

Das ZDF hat den Bericht bislang nicht bestätigt, auf DWDL.de-Nachfrage heißt es aus Mainz lediglich, man sei derzeit "in Gesprächen". Wilfried Stubbe wurde im Finale der Serie pensioniert und zog zurück nach Dresden. Gegenüber der dpa sagt Stumph nur, dass die alte Heimat Stubbe nach mehr als 25 Jahren Abwesenheit fremd geworden sei. Zudem sei seine Frau jung und noch im Beruf. "Da gibt es Konfliktstoff", so der Schauspieler.