DAZN-Mutter Perform holt Sportchef von Sport1

© Perform Group

Die Perform Group, zu der in Deutschland der Streaming-Anbieter DAZN gehört, hat eine plattformübergreifende Chefredaktion geschaffen. Dieser gehören künftig fünf Personen an - darunter auch der ehemalige Head of Sports von Sport1.

Julian Meißner hat schon lange für Sport1 gearbeitet, nach seinem Studium absolvierte er beim Sender sogar ein Volontariat, stieg später immer weiter auf. Seit September des vergangenen Jahres agierte er als Leiter Sports/Head of Sports, nun wechselt er aber zur Perform Group. Einen entsprechenden "Sponsors"-Bericht hat ein Perform-Sprecher gegenüber DWDL.de bestätigt.

Demnach wird Meißner künftig einer fünfköpfigen, plattformübergreifenden Chefredaktion angehören, die Perform neu gegründet hat. Laut "Sponsors" ist der frühere Sport1-Mann bereit seit April bei Perform und arbeitet dort als Managing Editor News, in dieser Position verantwortet er die Perform-Produkte Opta und Omnisport sowie den Bereich Live-Ticker.

Neben Meißner werden der neuen Chefredaktion auch Bastian Strobl (Regional Lead Portals), Benjamin Wahlen (Head of Content & Social), Michael Bracher (Head of Programming) und Haruka Gruber (Global Publishing Director) angehören. Die fünf Chefredakteure führen künftig eine Redaktion bestehend aus 80 Redakteuren sowie rund 300 Freelancern. Zur Perform Group gehören neben dem Streaming-Dienst DAZN auch die Sportportal spox.com, sportal.de und goal.com.