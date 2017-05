UEFA-Boss zur CL: "Verhandlungen kompliziert"

© UEFA

Noch immer gibt es keine Entscheidung, wo ab 2018 die Champions League zu sehen sein wird. UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis hat die Verhandlungen nun als "kompliziert" bezeichnet. Wann die Entscheidung gefällt wird - unklar.

Vor ein paar Wochen gab es bereits einige Medienberichte, laut denen die Champions League ab 2018 in Deutschland ins Bezahlfernsehen wandert - komplett. Das ZDF würde demnach leer ausgehen und viele Fußball-Fans künftig wohl schwarz sehen. Doch entgegen dieser Presseberichte gibt es nach wie vor keine Entscheidung, wo genau die Königsklasse des Fußballs zwischen 2018 und 2021 laufen wird. Eigentlich sollte die Entscheidung schon vor Wochen fallen, das bestätigte nun auch UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis am Dienstag im bahrainischen Manama, das berichtet die dpa.

Theodoridis sagte zudem wörtlich: "Die Verhandlungen sind kompliziert." Es sieht also nicht danach aus, als würde es schon in den nächsten Tagen zu einer Entscheidung kommen. Auf die Frage, ob die Champions League in Deutschland komplett ins Pay-TV verschwinden könnte, verwies Theodoridis laut dpa auf die Situation in anderen Märkten. Man sei sich der Verantwortung für den deutschen Markt aber bewusst und prüfe daher alle Optionen.

Wann genau die UEFA endgültig ihre Entscheidung treffen will, hat Theodoridis offen gelassen. Derzeit teilen sich das ZDF und Sky die Live-Rechte an der Champions League. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen um einen möglichen Einstieg des Streaming-Dienstes DAZN, sogar von einem gemeinsamen Angebot von Sky und DAZN war die Rede. Zuletzt lehnte man sich bei DAZN schon weit aus dem Fenster und gab sich recht optimistisch, künftig auch die Champions League zeigen zu können (DWDL.de berichtete).