Bahrain verweigert ARD-Journalist die Einreise

© ARD

Eigentlich wollte der ARD-Journalist Robert Kempe in wenigen Tagen vom FIFA-Kongress in Bahrain berichten, das Land verweigert ihm aber die Einreise. Kempe hatte sich zuletzt immer wieder kritisch mit der Königsfamilie des Landes beschäftigt.

Am 11. Mai findet in Bahrain ein FIFA-Kongress statt, auf dem der Fußball-Weltverband Vergabekriterien für zukünftige Weltmeisterschaften beschließen wird. Darüber hinaus wird auch über eine mögliche Neubesetzung der FIFA-Ethikkommission diskutiert. Für die ARD wollte eigentlich der Journalist Robert Kempe von der Veranstaltung berichten - das wird er aber nicht können. Wie die ARD nun nämlich öffentlich gemacht hat, verweigert Bahrain Kempe die Einreise. Zu den Gründen macht das Land keine Angaben.

Bei der FIFA weiß man offenbar um das Einreiseverbot, aber auch ein Protest der ARD habe nichts genützt. "Wir bedauern, dass unsere Versuche erfolglos geblieben sind", heißt es vom Fußballverband gegenüber der ARD. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky spricht von einem "massiven Eingriff in die Pressefreiheit durch die bahrainischen Behörden". Balkausky: "Eine freie Berichterstattung bei solchen Veranstaltungen muss von der FIFA gewährleistet werden."

Robert Kempe hat sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch mit der Königsfamilie des Landes beschäftigt, die ja bekanntlich auch im Sport groß mitmischt. Der bahrainische Scheich Salman bin Ibrahim Al Khalifa ist unter anderem FIFA-Vizepräsident sowie der Präsident der Asiatischen Fußballkonföderation - er ist zudem Gastgeber des Kongresses. Im vergangenen Jahr arbeitete Kempe an einem Bericht der WDR-Sendung "Sport Inside" mit, die ein weltweites Medienecho auslöste. Demnach sei es während des Arabischen Frühlings 2011 in Bahrain zu massiven Menschenrechtsverletzung gekommen - Scheich Salman spielte in dem Bericht eine zentrale Rolle.