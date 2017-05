"Lindenstraße" lässt Fans über Inhalt mitbestimmen

© WDR

Die Macher der "Lindenstraße" beziehen ihre Zuschauer in die Entwicklung einer Folge mit ein: Fans der Serie können ab sofort abstimmen, wie eine Episode im Juni in einem Punkt konkret verläuft. Die Aktion ist Teil der ARD-Themenwoche.

Zwischen dem 11. und 17. Juni veranstaltet die ARD eine Themenwoche mit dem Titel "Woran glaubst Du?". In TV, Radio und Internet soll es dann um die verschiedenen Arten des Glaubens gehen. Auch die "Lindenstraße" wird sich an der Themenwoche beteiligen und ihre Zuschauer bestimmen lassen, wie es in einer Folge weitergeht. In der Episode "Nachspiel", die am 11. Juni ab 18:50 Uhr zu sehen sein wird, geht es in gleich drei Erzählsträngen um das Thema "Glauben".

In einer Szene möchte sich die 13-jährige Antonia zur Konfirmation anmelden. Die Zuschauer haben ab sofort und bis zum 21. Mai die Möglichkeit im Netz darüber abzustimmen, wie Iffi und Momo darauf reagieren sollen. Drei Auswahlmöglichkeiten stehen den Zuschauern zur Verfügung: Iffi und Momo sollen Antonia unterstützen, einen kritischen Umgang mit Religion vermitteln oder den Wunsch der 13-Jährigen nicht zu ernst nehmen.