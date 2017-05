Drehstart für das Finale von "Club der roten Bänder"

© Vox/Benno Kraehahn

Die dritte und zugleich letzte Staffel der Vox-Erfolgsserie "Club der roten Bänder" wirft ihre Schatten voraus. Am heutigen Donnerstag sind die Dreharbeiten für die letzte Staffel gestartet, für die man sich Verstärkung ins Autorenteam geholt hat.



11.05.2017 - 10:44 Uhr von Uwe Mantel 11.05.2017 - 10:44 Uhr

Die erste Klappe für die letzte Runde ist gefallen: Die Produktionsfirma Bantry Bay hat in Monheim am Rhein mit den Dreharbeiten für die lezten zehn Folgen von "Club der roten Bänder" begonnen. Die zweite Stafel hatte im vergangenen Jahr den Erfolg der ersten Staffel noch übertreffen können und endete mit einem Bestwert, über drei Millionen Zuschauern und fast 19 Prozent Marktanteil. Trotzdem hat sich Vox dafür entschieden, die Geschichte mit einer dritten Staffel zum Abschluss zu bringen. "Wir und auch Albert Espinosa wollen 'Club der roten Bänder' am liebsten als Trilogie erzählen. Und die Geschichte liegt uns zu sehr am Herzen, als dass wir sie nun darüber hinaus strecken und dadurch verwässern würden", erklärte Vox-Chef Bernd Reichart die bemerkenswerte Entscheidung gegen das weitere Ausschlachten des Erfolgs.

Für die finalen zehn Episoden ist das ursprüngliche Team wieder komplett mit an Bord. Sprich: Die Hauptdarsteller Tim Oliver Schultz (Leo), Damian Hardung (Jonas), Luise Befort (Emma), Nick Julius Schuck (Hugo), Timur Bartels (Alex) und Ivo Kortlang (Toni) sind allesamt wieder an Bord, Regie führen erneut Felix Binder und Sabine Bernardi. Jan Martin Scharf stößt ebenfalls zum Regie-Team, fungiert aber gemeinsam mit Arne Nolting wie bislang auch weiterhin als Autor. Das Autoren-Team wird zudem durch Felix Binder und Marc O. Seng verstärkt. Als Produzenten sind abermals Gerda Müller und Jan Kromschröder aktiv, Executive Producer bleibt Vox-Chef Bernd Reichart. Auch Producerin Frauke Neeb und Junior-Producer Tobias Ketelhut sind weiterhin Teil des erfolgreichen Teams. Zu sehen geben wird es die neuen Folgen im Herbst.

