Netflix in Europa: 400 Jobs sowie zwei Serien in Planung

Nachdem der SVoD-Anbieter Netflix bereits über zwei Milliarden US Dollar in den europäischen Markt investiert hat, soll diese Ambition nun noch weiter ausgebaut werden. So eröffnet Netflix nun ein Kundenzentrum in Amsterdam und plant weitere Serien.



11.05.2017 - 14:21 Uhr von Kevin Hennings 11.05.2017 - 14:21 Uhr

Netflix möchte sich in Europa noch stärker positionieren: Um der wachsenden Abonnenten-Anzahl gerecht zu werden, von dem ein deutlicher Anteil natürlich auch in Europa sitzt, eröffnet der SVoD-Gigant nun ein Kundencenter in Amsterdam. Dadurch sollen zunächst 170 Arbeitsstellen geschaffen werden, geplant sind bis Ende 2018 aber insgesamt 400 Positionen.

Mit dem neuen Netflix-Sitz wird das in Amsterdam bereits vorhandene Headquarter ergänzt, dass seit der Eröffnung 2015 seine Arbeitnehmerzahl auf 120 erhöhen konnte. Die Mitarbeiter des neuen Büros kümmern sich insgesamt um die Kunden in elf Regionen: Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, Luxemburg, Holland, Norwegen, Polen, Rumänien, Schweden und Großbritannien.

"Wir sind höchst erfreut verkünden zu können, dass wir mit unserem neuen Kundencenter frische Arbeitsplätze in Europa schaffen werden. Außerdem wird es bald auch zwei neue europäische Netflix Originals zu sehen geben", sagt Reed Hastings, Co-Gründer und CEO von Netflix. "Europa ist ein kreatives Zentrum für großartige Geschichten, die um die ganze Welt gehen, und wir werden weiterhin in europäische Inhalte investieren."

Von welchen beiden Serien die Rede ist, wurde noch nicht verkündet. Passend zu diesem Statement hat Erik Barmack, der Vizepräsident für die International Originals bei Netflix vor kurzem gesagt, dass bis zum Ende des Jahres noch sechs weitere, neue europäische Serien angekündigt werden sollen. Seit 2012 hat Netflix, nach eigenen Angaben, über zwei Milliarden Dollar in europäische Produktionen investiert.

