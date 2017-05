"Die Abholzer": DMAX begleitet Profi-Holzfäller bei der Arbeit

© DMAX

Im Juni nimmt der Männersendung DMAX eine Sendung ins Programm, bei der Profi-Holzfäller bei der Arbeit begleitet werden. Der Sender zeigt die sechs Episoden der Eigenproduktion immer dienstags.



11.05.2017 - 18:41 Uhr von Timo Niemeier 11.05.2017 - 18:41 Uhr

Gebrauchtwagenhändler, Modellbauer, Goldgräber und jetzt bald auch Holzfäller: DMAX nimmt im Juni eine neue Sendung ins Programm, für die man Extrem-Holzfäller begleitet hat. "Die Abholzer" heißt die neue Eigenproduktion, die der Sender ab dem 6. Juni immer dienstags ab 21:15 Uhr zeigt. Vorerst sind sechs Folgen der neuen Sendung geplant. Derzeit sind auf diesem Sendeplatz noch die Abschlepp-Profis von "Truck Rescue" zu sehen. Produziert wird die Sendung von Schwarzbild Medienproduktion unter der Leitung von Elmar Steege und Tim Horlacher.

In "Die Abholzer" begleitet der Sender sieben Holzfäller-Teams bei ihren heiklen Aufträgen in schwierigem Gelände: Sie beseitigen Sturmschäden, sichern Straßen und Wohngebiete und bringen massive Holzlasten über Schluchten mit Helikoptern, Pferden und Seilzügen ins Tal. Tonnenschwere Maschinen in steilem Gefälle, zentimetergenaue Arbeit an Stromleitungen, und das Werkeln mit der Kettensäge in jeder nur denkbaren Situation - ein riskanter Knochenjob mit großer Verantwortung.

